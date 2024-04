EQS-News: APONTIS PHARMA schließt fünfjährige Distributions- und Vermarktungsvereinbarung für zwei Asthma-Arzneimittel mit Novartis und erhöht Prognose

EQS-News: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Kooperation

APONTIS PHARMA schließt fünfjährige Distributions- und Vermarktungsvereinbarung für zwei Asthma-Arzneimittel mit Novartis und erhöht Prognose Monheim am Rhein, 5. April 2024. Die APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5) hat mit der Novartis Pharma GmbH einen auf fünf Jahre angelegten Vertrag zur Übernahme der Distribution und Vermarktung der patentgeschützten Arzneimittel Enerzair® und Atectura® in der Indikation Asthma für Deutschland abgeschlossen. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatzbeitrag von rund EUR 9 Mio. sowie einen Ergebnisbeitrag von bis zu EUR 1,5 Mio. APONTIS PHARMA erhöht daher die Prognose für 2024 und erwartet nunmehr einen Umsatzanstieg auf EUR 50,7 Mio. (zuvor: EUR 41,7 Mio.) und ein positives EBITDA von EUR 3,3 Mio. (zuvor: positives EBITDA von EUR 1,8 Mio.).



Bruno Wohlschlegel, Chief Executive Officer der APONTIS PHARMA AG: „Die Übernahme der Distribution und Vermarktung der Produkte Enerzair® und Atectura® von Novartis für einen Fünf-Jahres-Zeitraum ist ein wichtiger Beitrag für die patientengerechte Versorgung von Menschen mit Asthma in Deutschland. Novartis und APONTIS PHARMA verbindet eine langjährige Kooperation in der Vermarktung von Produkten, die wird nun fortgesetzt. Mich freut, dass gerade unser neues Multi-Channel-basiertes Go-to-Market-Modell Novartis überzeugt hat, die Distribution und Vermarktung an APONTIS PHARMA zu übertragen.“



Über APONTIS PHARMA:

Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pill-Kombinationen spezialisiert hat. Single Pills vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat, das einmal am Tag eingenommen wird. Single Pill-Therapien verbessern wissenschaftlich gestützt signifikant die Einnahmetreue (Adhärenz) und verbessern so die Behandlungsprognose und Lebensqualität der Patient:innen, während Komplikationen, Sterblichkeit und Behandlungskosten sinken. Daher sind Single Pill-Kombinationen in zahlreichen internationalen Behandlungsleitlinien die zu bevorzugende Therapieoption, darunter in der EU und in Deutschland. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt seit 2013 ein breites Portfolio an Single Pill-Kombinationen und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.



