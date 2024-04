Rückblick:

Nach einem zunächst schwachen Auftakt in den neuen Handelsmonat konnte sich das Euro/Dollar-Währungspaar im Wochenverlauf wieder berappeln und die 1,08-Dollar-Marke zurückerobern. Nach den stärker als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten am Freitagnachmittag gab das Paar im Anschluss zunächst nach, konnte sich allerdings zügig wieder erholen.

Ausblick:

Der Höhepunkt der kommenden Handelswoche sind ohne Zweifel die anstehenden US-Inflationsdaten. Am Mittwochnachmittag stehen zunächst die Konsumentenpreise ins Haus, am Donnerstag folgen dann die Verbraucherpreise.

Am Mittwochabend stehen zudem die Sitzungsprotokolle des jüngsten Treffens der US-Notenbank Fed auf dem Kalender, am Donnerstag der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet hier allerdings keine Zinsänderung. Dennoch, für eine spannende Handelswoche mit der einen oder anderen Impulsbewegung dürfte gesorgt sein. Speziell am Mittwoch- und am Donnerstagnachmittag ist Volatilität vorprogrammiert.

Charttechnischer Ausblick:

Dem Euro/Dollar-Wechselkursverhältnis ist seit Jahresbeginn ein wenig die Richtung abhanden gekommen, wie ein Blick auf den unten stehenden Chart belegt. Im Tageschart ist eine Dreieckskonsolidierung auszumachen für die vergangenen Wochen, wobei das Paar zuletzt zwischen 1,0700 Dollar auf der Unter- und 1,10 Dollar auf der Oberseite pendelte.

Neue größere Trendbewegungen sind erst bei Ausbruch aus der übergeordneten Dreieckskonsolidierung im Tageschart denkbar. Bis dahin ist eine fortgesetzte Seitwärtsbewegung im Bereich der Konsolidierung am wahrscheinlichsten.

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: nur Daten aus der 2. Reihe

Mittwoch: 14:30 US CPI 20 Uhr Fed-Sitzungsprotokolle

Donnerstag: 14:30 Uhr US PPI 14:15 EZB Entscheid 14:45 EZB PK

Freitag: 16 Uhr Uni Michigan Sentiment