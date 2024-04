Original-Research: UniDevice AG (von GBC AG): ausgesetzt

^ Original-Research: UniDevice AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu UniDevice AG Unternehmen: UniDevice AG ISIN: DE000A11QLU3 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: ausgesetzt Kursziel: ausgesetzt Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Schaffer, Cosmin Filker UniDevice AG: Vorrübergehende Einstellung des operativen Geschäftsbetriebs aufgrund der im Raum stehenden Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung bei der PPA; RATING und Kursziel vorläufig ausgesetzt Ein Ermittlungsverfahren gegen die Mehrheitsbeteiligung PPA International AG führt nach Angaben der UniDevice AG zu einer "vorübergehenden weitgehenden Einstellung des Geschäftsbetriebs mit existenzgefährdenden Auswirkungen". Dies teilte der Broker für hochwertige Smartphones am 28.03.2024 per PTA-Adhoc-Mitteilung mit. Demnach ist die PPA International AG Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens wegen Steuerhinterziehung mit der Folge der vorübergehenden Einstellung des Geschäftsbetriebs. Auch der Vorstand der UniDevice AG ist derzeit nur eingeschränkt handlungsfähig. Die Dauer dieser Situation ist derzeit nicht absehbar. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der UniDevice AG wird durch die geschilderten Umstände im laufenden Geschäftsjahr erheblich belastet. Nach Ansicht der Gesellschaft ist davon auszugehen, dass hieraus erhebliche negative Auswirkungen auf den Fortbestand der UniDevice AG und der PPA International AG resultieren. Operativ ist die Gesellschaft nach einem unter den Erwartungen liegenden abgelaufen Geschäftsjahres 2023 gut ins neue Geschäftsjahr gestartet. Trotz dessen sind die Auswirkungen auf das operative Geschäft aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens nach aktuellem Kenntnisstand nicht absehbar. Demzufolge müssen wir bis auf Weiteres unser KAUFEN-Rating und unser Kursziel in Höhe von 2,90 EUR (Stand: 20.02.2024) vorübergehend aussetzen, bis die Informationslage neue Rückschlüsse auf die aktuelle Geschäftsentwicklung und die Sicherstellung der Unternehmensexistenz zulassen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29351.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

