Trading-Chance Nordex: Korrekturchance nutzen

Werbung

Kaufen, wenn die Aktie niemand haben will, verkaufen, wenn alle den Daumen heben: Diese alte Börsenregel bewährt sich immer wieder. Als wir am 23. Januar hier einen Long-Trade auf Nordex vorstellten, wollte die Aktie in der Tat kaum jemand kaufen. Doch jetzt ist die Stimmung auffällig positiv … und die Aktie nähert sich wichtigen Charthürden. Es scheint somit an der Zeit zu sein, den hervorragenden Long-Gewinn einzustreichen und auf Short zu drehen.

Seit unserem (aktuell tadellose 84 Prozent im Plus liegenden) Long-Trade vom 23. Januar hat der Windkraftanlagenhersteller Nordex seine 2023er-Bilanz abgeliefert und einen Ausblick auf das laufende Jahr vorgelegt. Und der fiel so aus, wie man sich das als Long investierter Trader wünschen durfte:

Gute Perspektiven, aber kurzfristig könnte das Boot bereits voll sein

Mit einer Prognose für die operative Marge zwischen 2,0 und 4,0 Prozent und einem angepeilten Umsatz zwischen 7,0 und 7,7 Milliarden Euro würde es 2024 mit dem operativen Gewinn massiv vorangehen. Läge man in etwa in der Mitte dieser beiden Spannen, wären da zwischen 200 und 250 Millionen Euro beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) denkbar. Allerdings avisierte Nordex auch, dass man 2024 Investitionen in der Größenordnung um 175 Millionen vornehmen will, unter dem Strich würde also dann doch weit weniger Gewinn zu Buche stehen. Andererseits: Investitionen bedeuten letztlich ja nur, heute Geld in die Hand zu nehmen, damit der Gewinn morgen noch höher ausfallen kann. Das passte also.

Entsprechend erfreut reagierte man seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Nordex-Aktie bewegte sich als Reaktion auf diesen am 29.2. vorgelegten Ausblick nach oben … aber trotz alledem liegt es jetzt mit 12,70 Euro in etwa dort, wo die Aktie momentan notiert. Kein Wunder, denn während einige Analysten ihr Ziel deutlich angehoben haben, ist die Aktie immerhin, gerechnet vom jüngsten Tief vom 22. Januar bei 8,61 Euro, in der Spitze fast 50 Prozent nach oben gelaufen. Zwar muss das Erreichen des durchschnittlichen Kursziels eine Aktie nicht zwingend bremsen, aber die jetzt auffällig ins Positive umgeschlagene Stimmung deutet an, dass, wer kaufen wollte, mittlerweile investiert sein könnte. Sprich: Der Aktie könnten jetzt langsam die Käufer ausgehen, zumal die meisten Investoren zweifellos sehen, dass die Nordex-Aktie auf mittelfristiger Ebene jetzt auf massive Widerstände zusteuert.

Ausbruch auf kurzfristiger Ebene für einen spekulativen Richtungswechsel nutzen

Auf Tagesbasis sieht das Chartbild gerade jetzt tadellos aus. Der erste Chart zeigt, dass die Nordex-Aktie gerade aus einer Seitwärts-Konsolidierung nach oben ausbricht. Wenn man sich aber den zweiten Chart ansieht, der die Aktie auf Wochenbasis seit Sommer 2020 ansieht, stellt man fest, dass da schon sehr bald Widerstände ins Spiel kommen, die den Anstieg „deckeln“ können.

Quelle: marketmaker pp4

Sie sehen im folgenden Chart, dass Nordex gleich drei wichtigen Charthürden nahe gekommen ist. Das wäre zunächst die heute im Hoch schon fast erreichte 1.000-Tage-Linie (im Chart 200-Wochen-Linie) bei 12,84 Euro. Darüber wartet bei 13,68 Euro das Hoch vom vergangenen Sommer, darüber dann stünde die über die letzten drei markanten Hochs seit Juli 2021 zu konstruierende Abwärtstrendlinie bei 13,90 Euro im Weg.

Quelle: marketmaker pp4

Bleibt Nordex auf dem jetzt eingeschlagenen Pfad zurück zu dauerhaft schwarzen Zahlen, kann mittel- und langfristig noch einiges auf der Oberseite drin sein. Für den Moment aber ist diese Verbesserung der Perspektive bereits eingepreist und eine Korrektur, durchaus auch größerer Natur, jederzeit möglich. Und man darf nicht übersehen, dass die Short-Seite so lange die „richtige“ aus Sicht der Trendfolge ist, solange diese Abwärtstrendlinie bei 13,90 Euro nicht eindeutig bezwungen wurde.

Long-Gewinn mitnehmen und Position drehen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 16,997 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,83. Den Stop Loss würden wir bei 14,30 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,64 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Nordex lautet PC6CAQ.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 12,84 Euro, 13,68 Euro, 13,90 Euro, 15,63 Euro

Unterstützungen: 10,83 Euro, 9,33 Euro, 8,62 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Nordex

Basiswert Nordex WKN PC6CAQ ISIN DE000PC6CAQ7 Basispreis 16,997 Euro K.O.-Schwelle 16,997 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 2,83 Stop Loss Zertifikat 2,64 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.