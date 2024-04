3M hat am 1. April die Abspaltung seiner Gesundheits-Sparte abgeschlossen. Das neue Unternehmen Solventum ist seitdem an der New Yorker Börse unter dem Kürzel SOLV (ISIN: US83444M1018) notiert.

Solventum ist ein Gesundheitskonzern, der zum Beispiel medizinische Geräte wie Stethoskope oder Füllmaterial und Kleber für die Zahnmedizin herstellt.

3M-Aktionäre erhielten für je vier zum Stichtag 18. März 2024 gehaltene 3M-Aktien eine Solventum-Aktie ins Depot gebucht. Übrig gebliebene Beträge, wenn also der Aktienbestand eines Aktionärs nicht durch vier teilbar war, wurden in bar ausgeglichen.

3M behält zunächst rund 20 Prozent der Solventum-Aktien. Der amerikanische Konzern will die aber innerhalb von fünf Jahren verkaufen.