EQS-News: EEW Energy from Waste setzt auf IT-Outsourcing mit DATAGROUP

Pliezhausen, 11.4.2024. Die EEW Energy from Waste GmbH (EEW), eines der führenden Unternehmen im Bereich Abfallentsorgung und Energieversorgung in Deutschland, setzt künftig auf Full-IT-Outsourcing in der Cloud mit DATAGROUP. Der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren bei einem Volumen von mehr als 5 Mio. EUR pro Jahr.

Mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei EEW profitieren künftig von den IT-Services der DATAGROUP. Die Infrastruktur des Unternehmens wird aus einem klassischen Rechenzentrum auf eine moderne Cloud-Umgebung migriert und über die Vertragslaufzeit als Private Cloud Services betreut. Darüber hinaus übernimmt DATAGROUP die Logistik und das Client Management der Office-IT von EEW und leistet Onsite Support für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Vertrag ist ein Full-IT-Outsourcing und umfasst ebenfalls das Application Management, die Betreuung des Netzwerks und der Teams-Telefonie sowie Security Services. EEW befindet sich aktuell in der Transition mit DATAGROUP, die voraussichtlich Ende des Jahres abgeschlossen sein wird.

„Unsere IT-Services setzen auf Sicherheit und Flexibilität als zentrale Werte, insbesondere in einer Zeit, in der die IT die Grundlage für sämtliche Geschäftsprozesse bildet. Wir bieten unseren Kunden nicht nur fortschrittliche Technologielösungen, sondern auch die Gewissheit, dass ihre Unternehmensbelange in einer sich ständig wandelnden digitalen Landschaft sicher und effektiv aufgehoben sind", so Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. „Für DATAGROUP bedeuten langfristige Verträge mit den Kunden wiederum zuverlässige Erträge über mehrere Jahre hinweg.“

„Die strategische Entscheidung, unsere IT-Infrastruktur von einem traditionellen Rechenzentrum in die Cloud zu migrieren, gewährleistet, dass wir zukünftig schnell und agil auf neue oder veränderte Geschäftsanforderungen reagieren können. Dabei legen wir besonderen Wert auf die Sicherheit unserer IT-Systeme sowie auf die Kostenoptimierung“, erläutert Timo Poppe, CEO von EEW.

Mit der Datagroup als Partner an der Seite von EEW steigen die Skalierbarkeit und Flexibilität der IT-Services, während der CO2-Footprint aufgrund der Verlagerung des Workloads zu energieeffizienten Hyperscalern und den Einsatz modernster Arbeitsplatz-Hardware sinkt.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

Über EEW

Die EEW Energy from Waste GmbH (EEW) ist eines der führenden Unternehmen in Europa auf dem Gebiet der thermischen Abfall- und Klärschlammverwertung. Schon heute leistet EEW Energy from Waste einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz und ist damit ein unabdingbarer Teil der Kreislaufwirtschaft. An den derzeit 17 Standorten der Unternehmensgruppe können wir rund 5 Millionen Tonnen Abfälle pro Jahr energetisch verwerten. Mehr als 1.400 Mitarbeitende tragen Verantwortung dafür, die Energie des Abfalls zu nutzen, das Abfallvolumen zu reduzieren, die vom Abfall ausgehenden Gefahren sicher und schadlos zu beseitigen sowie Altmetalle und Verbundstoffe zu recyceln. Außerdem nutzen wir die im Abfall enthaltene Energie effizient und gewinnen daraus Prozessdampf für Industrieanlagen, Fernwärme für Wohngebiete und umweltfreundlich erzeugten Strom. Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie haben wir uns zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral und bis 2045 klimapositiv zu wirtschaften. Eine wesentliche Maßnahme wird neben der CO2-Reduzierung die CO2-Abscheidung in unseren Anlagen sein. Das abgeschiedene CO2 soll dabei teilweise unterirdisch gelagert oder als wertvoller Rohstoff für chemische Produkte in einer klimaneutralen Wirtschaft der Zukunft genutzt werden.

