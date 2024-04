Aktien Wien Schluss: Gewinne - Anleger international positiv gestimmt

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit Gewinnen beendet. Der ATX gewann 0,87 Prozent auf 3538,38 Punkte. Unterstützend werteten Marktbeobachter eine positive internationale Stimmung an den Finanzmärkten. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es eine freundliche Tendenz. An der Wall Street ging für die Aktienkurse im Verlauf ebenfalls nach oben.

Die internationalen Märkte werden nach Ansicht der Helaba-Analysten vor allem von einem Thema beherrscht: dem Ausbleiben von Zinssenkungssignalen in den USA. "Währenddessen schwebt zwar eine mögliche Eskalation im Konflikt Israels mit dem Iran wie ein Damoklesschwert über den Kursen risikoreicherer Anlagen, einen nachhaltigen Impuls in Richtung einer erhöhten Risikoaversion im Investitionsverhalten gab es aber bisher nicht", schrieben die Experten weiter.

Am österreichischen Aktienmarkt gab es kaum Meldungen zu Unternehmen. Erneut aufwärts ging für die Aktien der schwergewichteten Banken Bawag (plus 3,0 Prozent) und Erste Group (plus 1,7 Prozent).

Raiffeisen Bank International (RBI) verloren hingegen 0,1 Prozent. Die RBI kann sich bereits auf einen höheren Gesprächsbedarf mit der Europäischen Zentralbank (EZB) einstellen. Denn die österreichische Bank erwartet nach eigenen Angaben in naher Zukunft von der EZB eine Aufforderung, ihre Geschäftstätigkeit in Russland schneller zu reduzieren. Die RBI verfolgt dieses Ziel bei der russischen Tochter AO Raiffeisenbank der Mitteilung zufolge seit Februar 2022.

Unter den weiteren Schwergewichten in Wien gewannen Wienerberger 1,3 Prozent. Die Anteilsscheine des Ölkonzerns OMV gaben hingegen um 0,4 Prozent nach. Die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann fielen um 1,1 Prozent. Im Technologiebereich legten AT&S um 1,7 Prozent zu.

Palfinger erreichten ein Plus von 0,5 Prozent auf 21,5 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank hatten ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Kranherstellers bestätigt. Auch das Kursziel wurde unverändert bei 37,0 Euro belassen.

Auffällige Kursbewegungen gab es zudem bei EVN und Lenzing. Die Aktie des niederösterreichischen Energieversorgers gewann 2,1 Prozent. Die Papiere des Faserherstellers Lenzing kletterten um 2,9 Prozent nach oben./ste/mik/APA/stw