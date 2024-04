Rückblick:

Nach dem Kursrückgang in der Woche zuvor konsolidierte das Währungspaar in der abgelaufenen Handelswoche in der Nähe des Jahrestiefs knapp oberhalb der 1,06-Dollar-Marke. Weder Bullen noch Bären konnten entscheidende Akzente setzen.

Was steht in der bevorstehenden Handelswoche an?

Ausblick:

Das Highlight der kommenden Handelswoche sind die PCE-Preisdaten am Freitagnachmittag - eine sehr wichtige Inflationskennzahl für die US-Notenbank. Darüber hinaus sind die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe - am Dienstagvormittag (Europa) und am Dienstagnachmittag das US-Pendant - relevant für das Währungspaar.

Die Lagarde-Rede am Montagnachmittag und der ifo-Geschäftsklimaindex am Mittwochvormittag sollten lediglich eine untergeordnete Rolle spielen.

Charttechnischer Ausblick:

Die Konsolidierungsbewegung im Vier-Stundenchart nach dem jüngsten Kursrutsch trägt einen klar bärischen Charakter und sollte früher oder später gen Süden hin aufgelöst werden, vorausgesetzt den Käufern gelingt kein überraschendes Comeback inklusive Rückeroberung der Widerstandszone im Bereich 1,0730/40 Dollar (rot im Chart unten).

Unterhalb dieser Widerstandszone ist in den kommenden Tagen tendenziell mit einer Wiederaufnahme des Abwärtstrends und Rücksetzern Richtung 1,04/05 Dollar zu rechnen. Erst oberhalb von 1,0740 Dollar (Stundenschlusskurs) bekommen die Käufer wieder Oberwasser aus charttechnischer Sicht.

Montag: 17:30 Uhr Lagarde-Rede

Dienstag: 9:15/30/10:00/15:45 Einkaufsmanagerindizes FR/DE/EZ/US

Mittwoch: 10 Uhr ifo-Geschäftsklimaindex

Donnerstag: 14:30 vorl. BIP USA

Freitag: 14:30 Uhr PCE Preisindex, 16 Uhr Uni Michigan Sentiment