EQS-News: SHS VIVEON AG erzielt EUR 8,85 Mio. Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2023

SHS VIVEON AG erzielt EUR 8,85 Mio. Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2023



München, 25.April2024 – Die SHS Viveon AG („SHS Viveon“); (DE000A0XFWK2) hat am 25. April 2024 die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Demnach erzielte das Unternehmen 2023 einen Konzernumsatz in Höhe von EUR 8,85 Mio. nach EUR 9,12 Mio. im Vorjahr. Im Berichtszeitraum wurde beim Konzern-EBITDA infolge umfangreicher Konsolidierungsmaßnahmen ein leicht positives Ergebnis in Höhe von EUR 31.000 erwirtschaftet, nachdem das EBITDA im Vorjahr bei EUR -2.73 Mio. lag. So führten insbesondere gezielte Einsparungen zu einer deutlichen Reduzierung des Materialaufwands und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen, gleichzeitig entwickelten sich auch die Personalaufwendungen fluktuationsbedingt rückläufig.

Die Umsätze der SHS Viveon gliedern sich im Wesentlichen in das Projektgeschäft und das Produktgeschäft. Der Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr geht vor allem auf ein schwächeres Projekt- und Neukundengeschäft zurück. Hier erzielte das Unternehmen im Konzern rund EUR 2,79 Mio. nach EUR 2,99 Mio. im Vorjahr (-7 %). Das Geschäft mit wiederkehrenden Umsätzen aus SaaS, Hosting, Softwaremiete und -wartung sowie Support konnte hingegen leicht von EUR 5,2 Mio. auf EUR 5,9 Mio. gesteigert werden. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei rund 66 % (Vorjahr 57 %).

Im Zuge der Jahresabschlusserstellung wurde die Werthaltigkeit der immateriellen Vermögensgenstände umfassend überprüft. Daraus ergab sich für 2023 eine Abschreibung auf Software in Entwicklung in Höhe von EUR 1,8 Mio. Die außerplanmäßigen Abschreibungen stellen Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung und Bedeutung dar. Unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen Aufwendungen ergab sich ein Betriebsergebnis im SHS Viveon Konzern in Höhe von EUR -2,26 Mio. (Vorjahr: EUR -3,16 Mio.)

Überdie SHS VIVEON AG

Die SHS VIVEON AG ist ein führender internationaler Anbieter von Software und Services für Governance, Risk-Management und Compliance (GRC). Die Emittentin will es Unternehmen weltweit ermöglichen aus Risiken nachhaltigen Wert zu schaffen. Mit der von der Emittentin angebotenen offenen PaaS- und SaaS-Plattform (die „Plattform“) erhalten Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über die Chancen und Risiken ihrer Kunden oder Lieferanten und können diese automatisiert managen. Die Emittentin unterstützt ihre Kunden dabei, objektiv bessere und schnellere Entscheidungen zu Risk und Credit-Management sowie zu Compliance zu treffen, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen, ihre finanzielle und nicht-finanzielle Performance zu verbessern und einen klaren Wettbewerbsvorteil in der digitalen Welt zu erlangen - alles in der (hybriden) Cloud oder On-Premise (d.h. auf dem eigenen Server). Mehr als 150 Kunden, vom Mittelständler bis zum Weltkonzern, nutzen derzeit die Plattform, um ihre Prozesse zu automatisieren.

Weitere Informationen stehen unter https://www.shs-viveon.com bereit.

