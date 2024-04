Google und Microsoft werden gefeiert | Intel bekommt erneute Ohrfeige

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Nach dem Kurseinbruch bei Meta, atmet die Wall Street auf. Vor allem die soliden Zahlen von Google und Microsoft werden gefeiert. Die Kursziele steigen bei beiden Werten auf breiter Front. Auch KLA, Snap, Roku und Western Digital konnten die Erwartungen schlagen. Intel wird hingegen wegen der trüben Aussichten abgestraft und gehört zu den größeren Verlierern. Die außerhalb des Tech-Sektors gemeldeten Ergebnisse fallen überwiegend zufriedenstellend aus, mit den Aktien im Plus. Dazu gehören neben AutoNation, Boston Beer und Colgate-Palmolive. Exxon, Chevron und T-Mobile US tendieren nach den Zahlen etwas schwächer.



00:00 Intro

00:30 Überblick | Tech-Werte

01:30 Inflationsdaten | PCE

02:28 Tagung Bank of Japan | China

04:10 Donald Trump & Geldpolitik

05:21 Walmart zur Inflationsentwicklungen

06:08 Ausblick nächste Woche (Apple, JOLTS u.a.)

08:08 Google

10:21 Microsoft

12:55 Intel

15:40 KLA, Roku, Snap, Western Digital, T-Mobile US u.a.

17:25 Boeing | Anglo American

18:04 Berkshire Hathaway



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell