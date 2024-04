EQS-HV: WASGAU Produktions & Handels AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.06.2024 in Pirmasens mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

WASGAU Produktions & Handels AG Pirmasens WKN 701600 ISIN DE0007016008 Berichtigung der am 26. April 2024 veröffentlichten

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

der WASGAU Produktions & Handels AG

am 06. Juni 2024

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 26. April 2024 hat der Vorstand der WASGAU Produktions & Handels AG die ordentliche Hauptversammlung auf Donnerstag, 06. Juni 2024, um 13:00 Uhr (MESZ) einberufen. Im Zuge der Verarbeitung durch den Bundesanzeiger sind in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 06. Juni 2024 zwei Fehler aufgetreten, welche im Folgenden korrigiert werden:

Aufsichtsratsvergütung Grundsätze zur Vergütung des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat leistet durch die ihm obliegende Überwachung der Geschäftsführung des Vorstands einen Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft. Die Vergütung trägt der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder sachgerecht Rechnung. Die Vergütung des Aufsichtsrats der WASGAU wurde bis 31. Dezember 2020 durch § 13 der Satzung als auch durch einen auf dieser Satzungsregelung beruhenden Beschluss der Hauptversammlung vom 25. Juni 2008 geregelt. Auch aus Gründen der Transparenz wurde die Vergütung des Aufsichtsrats im Zusammenhang mit dem Beschluss der Hauptversammlung vom 2. Juni 2021 über die Billigung der Vergütung durch entsprechende Änderung der Satzung insgesamt in die Satzung übernommen. Die am 31. Mai 2023 durch die Hauptversammlung beschlossene Satzung ließ §13 Vergütung des Aufsichtsrates unberührt. Dieser lautet: § 13 Vergütung des Aufsichtsrates (1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten außer dem Ersatz ihrer Auslagen eine Vergütung in Höhe von EUR 10.000,00 je Mitglied und Geschäftsjahr. Der Vorsitzende erhält das Doppelte und dessen Stellvertreter das Eineinhalbfache des für die übrigen Aufsichtsratsmitglieder festgesetzten Betrages. (2) Als Vergütung für die Tätigkeit des Aufsichtsratsmitgliedes in besonders gebildeten Ausschüssen wird dem Aufsichtsratsmitglied die unter Ziffer 1, Satz 1 festgelegte Vergütung um 1⁄4 erhöht. Soweit das Aufsichtsratsmitglied in dieser Funktion als Ausschussvorsitzender fungiert, erhöht sich die unter Ziffer 1, Satz 1 genannte Vergütung um 1⁄2. Im Übrigen wird die Höhe der Aufsichtsratsvergütungen und Zusatzvergütungen für die Ausschusstätigkeit dahingehend begrenzt, dass die Gesamthöhe der jährlich gezahlten Aufsichtsratsvergütung das Zweieinhalbfache der unter Ziffer 1, Satz 1 geregelten Vergütungen nicht übersteigen darf. (3) Aufsichtsratsmitglieder, die nicht während des gesamten Geschäftsjahres im Amt waren, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Amtstätigkeit ein Zwölftel der Vergütung (4) Die auf die Vergütung etwa anfallende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft in der jeweiligen gesetzlichen Höhe zusätzlich gezahlt, wenn und soweit diese von einem Aufsichtsratsmitglied in Rechnung gestellt oder in einer die Rechnung ersetzenden Gutschrift ausgewiesen wird. Das am 2. Juni 2021 durch die Hauptversammlung beschlossene Vergütungssystem ist abrufbar unter https://www.wasgau.com/konzern/verguetungssystem-berichte/

Es verbleibt im Übrigen unverändert bei der am 26. April 2024 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 06. Juni 2024. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. Pirmasens, im April 2024 WASGAU Produktions & Handels AG Der Vorstand