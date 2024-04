Rückblick:

Die abgelaufene Handelswoche verlief ruhig. Lediglich die Konsumentenpreis-Daten aus den USA am Freitagnachmittag sorgten kurzzeitig für größere Volatilität im Währungspaar Euro/Dollar.

Ausblick:

Die bevorstehende Handelswoche hält nicht nur wichtige Geschäftsberichte von den großen US-Technologiewerten wie Amazon und Apple, sondern auch den Zinsentscheid der US-Notenbank sowie den US-Arbeitsmarktbericht bereit.

Es wird zwar am Mittwochabend keine Änderung für die US-Leitzinsen erwartet. Aber Fed-Chef Jerome Powell tritt am 20:30 Uhr am Mittwochabend vor die Presse. Die Marktteilnehmer werden wie immer genau hinhören, was er in Bezug auf die weitere Entwicklung der Leitzinsen sagen wird.

Am Freitagnachmittag steht dann noch der viel beachtete US-Arbeitsmarktbericht ins Haus. Mit dem ADP-Bericht zur Beschäftigung im Privatsektor gibt es am Mittwoch um 14:15 Uhr wie gewohnt einen ersten Vorgeschmack auf die Daten am Freitag. Für den einen oder anderen Bewegungsimpuls in den Dollar-Paaren dürfte im Wochenverlauf somit gesorgt sein.

Charttechnischer Ausblick:

Charttechnisch stellt sich die Situation im Euro/Dollar-Währungspaar so dar: Im Zuge der Erholungsbewegung in der abgelaufenen Handelswoche wurden 50 Prozent des vorangegangenen Abwärtsimpulses des Euro korrigiert. Die Erholung seit dem Jahrestief knapp oberhalb der 1,06-Dollar-Marke trägt weiterhin lediglich einen korrektiven Charakter. Sie sollte früher oder später von einer weiteren Verkaufswelle in den Bereich 1,05 bis 1,06 Dollar abgelöst werden.

Mögliche Impulsgeber für solch eine Bewegung stehen im Wochenverlauf zur Genüge auf dem Kalender. Lediglich ein nachhaltiger Anstieg über den Bereich 1,0800/20 Dollar macht dieses präferierte (Abwärts-) Szenario für den Euro zunehmend unwahrscheinlich. Bis dahin dominieren aus charttechnischer Sicht vorerst weiter die Abwärtsrisiken für den Euro gegenüber dem Dollar.

Montag: Inflationsdaten Deutschland

Dienstag: 16 Uhr US-Verbrauchervertrauen

Mittwoch: 14:15 Uhr: US ADP-Report (Arbeitsmarkt), 20 Uhr: Fed-Entscheid 20:30 Uhr, anschließend Pressekonferenz

Donnerstag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Freitag: 14:30 Uhr US-Arbeitsmarktbericht, 16 Uhr ISM Index (PMI)