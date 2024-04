Original-Research: MS Industrie AG (von Montega AG): Kaufen (zuvor: Halten)

^ Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen (zuvor: Halten) seit: 29.04.2024 Kursziel: 2,40 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA) Gedämpfter Ausblick, aber Aktie nach Rücksetzer attraktiv MS Industrie hat vergangene Woche den Geschäftsbericht 2023 veröffentlicht und vor dem Hintergrund der schwachen Absatzprognosen zweier Hauptkunden (vgl. Comment vom 20.03.) wie erwartet einen verhaltenen Ausblick für 2024 vorgelegt. Umsatz und Ergebnis leicht unter den Erwartungen, FCF darüber: Mit Konzernerlösen i.H.v. 246,7 Mio. EUR (+19,7% yoy), einem EBIT von 9,4 Mio. EUR (Vj.: 2,7 Mio. EUR) sowie EPS von 0,15 EUR (Vj.: 0,04 EUR) konnte MS Industrie zwar starke Umsatz- und Ertragszuwächse erzielen. Dennoch unterschritt das Unternehmen damit umsatzseitig die eigene Guidance (rd. 250 Mio. EUR) sowie unsere Prognosen (Umsatz: 248,2 Mio. EUR; EBIT 9,9 Mio. EUR; EPS: 0,17 EUR) leicht. Im traditionell ohnehin schwachen Q4 wurde somit trotz eines leichten Wachstums von 3,9% yoy auf 60,4 Mio. EUR kein signifikanter Ergebnisbeitrag mehr erzielt. Positiv überraschte hingegen der FY-Free Cashflow von 11,7 Mio. EUR, der sich aus einer unerwartet starken Working Capital-Verbesserung ergab. Der Auftragsbestand normalisierte sich durch den Abbau der Rückstände aus Lieferkettenverzögerungen per 31.12. auf 124 Mio. EUR (-14% yoy; dv. XTEC: -2% yoy; Ultrasonsic: -30% yoy). Für 2024 avisiert der Vorstand einen um rund 10% niedrigeren Konzernumsatz von rund 225 Mio. EUR. Der Rückgang dürfte allein dem Segment XTEC (2023: 169,8 Mio. EUR; +13,4% yoy) und hier den erwarteten Rückgängen der LKW-Absätze von Daimler Truck (Q1: -13% yoy) und TRATON (-4% yoy) geschuldet sein. Für Ultrasonic erwarten wir dagegen einen Seitwärtsschritt der Erlöse ggü. dem von Nachholeffekten geprägten Jahr 2023 (Umsatz 2023: 78,3 Mio. EUR; +36,5% yoy). Gemäß der Ergebnis-Guidance sollen die Kosteneinspareffekte aus der Automatisierung einen leichten EBIT-Anstieg ermöglichen. In Summe deckt sich der Ausblick mit unseren Erwartungen Umstellung auf HGB-Bilanzierung: Mit dem Geschäftsbericht 2023 legte MS Industrie laut Vorstand letztmals einen Finanzbericht nach IFRS vor. Zukünftig wird der Konzern allein nach HGB berichten, was direkte Kosteneinsparungen im knapp sechsstelligen EUR-Bereich bewirken soll. Wenngleich wir den Schritt im Hinblick auf die Attraktivität der Aktie bei internationalen Investoren kritisch betrachten, dürfte ein weiterer Vorteil in der Reduzierung des Verschuldungsgrads und damit ggf. verbundenen Einsparungen bei den bankseitigen Finanzierungskosten bestehen. Denn aktuell weist die MSAG-Bilanz gemäß IFRS 16 Leasingverbindlichkeiten i.H.v. rund 35 Mio. EUR auf, denen entsprechend Nutzungsrechte gegenüberstehen. Mit Umstellung des Bilanzierungsansatzes dürfte das Gros der dahinter stehenden Leasingverhältnisse (insb. Immobilien-Leasing) aus der Bilanz verschwinden, was ceteris paribus zu einer Bilanzverkürzung führt. Darüber hinaus dürften die Leasingzahlungen nicht mehr als AfA- bzw. Finanzierungsaufwand unterhalb des EBITDAs anfallen, sondern als 'Mietaufwand' (OPEX) unmittelbar ins operative Ergebnis einfließen, wobei das Nettoergebnis in Summe unberührt bleiben sollte. Wir werden die Anpassungen unseres Modells mit Vorlage einer HGB-Zwischenbilanz im Rahmen des H1-Berichts (August 2024) vornehmen. Da aus der Umstellung des Bilanzierungsansatzes keine cash-wirksamen Effekte zu erwarten sind, dürften sich auch keine Auswirkungen auf unsere DCF-basierte Bewertung ergeben. Fazit: MS Industrie hat erwartungsgemäß einen gedämpften Ausblick vorgelegt. Nach dem jüngsten Kursrücksetzer erachten wir die Aktie dennoch wieder als attraktiv bepreist (KBV 2024e: 0,6x). Wir stufen das Rating bei einem unveränderten Kursziel von 2,40 EUR auf 'Kaufen' hoch. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. 