Eli Lilly und PayPal heben ab

Erstaunlich, dass die Wall Street auf die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse nicht stärker reagiert. Die Aktien von Eli Lilly und PayPal ziehen nach den Zahlen rund 7% an, mit 3M etwa 6% und NXP Semiconductor 4 Prozent im Plus. Coca-Cola kann von den im Grunde soliden Zahlen kaum profitieren, während die Aktien von McDonald‘s rund 0,7% verlieren. Der Ertrag lag hier leicht unter den Zielen. Heute Abend werden AMD, Amazon, Super Micro und Starbucks mit den Ergebnissen im Fokus stehen. Außerdem findet heute der Analystentag von American Express statt. Technisch ist für den S&P 500 nun wichtig, dass die 50-Tagelinie bei 5126 überwunden wird. Mit der am Mittwoch anstehenden FED-Tagung, könnte heute insgesamt Zurückhaltung dominieren. Letztendlich dürfte es hier aber keine großen Überraschungen geben. Die Chancen stehen gut, dass die monatliche Reduktion der Bilanz gedrosselt wird.



