Anzeichen für Intervention beim japanischen Yen gegenüber Dollar

New York (Reuters) - Ein erneut plötzlicher Anstieg des seit Monaten schwächelnden Yen gegenüber dem Dollar heizt Spekulationen über eine Intervention Japans am Devisenmarkt an.

Der Kurs der japanischen Währung zog in der Nacht zum Donnerstag an, während im Gegenzug der Dollar zeitweise auf 153,19 Yen fiel von zuvor rund 157,55 Yen. Marktteilnehmer sagten, die Kursbewegung sei unmittelbar nach Börsenschluss in den USA und dem Ende der Pressekonferenz von US-Notenbankchef Jerome Powell erfolgt. "Es sieht nach einer Intervention aus. Ich glaube nicht, dass die Japaner etwas sagen oder zugeben werden. Das haben sie auch beim letzten Mal nicht getan, aber es sieht ganz danach aus", sagte Joe Trevisani, Senior Analyst bei Brooker FX Street. Bereits am Montag war der Yen zeitweise deutlich gestiegen, nachdem er zuvor ein 34-Jahres-Tief erreicht hatte. Daten der Bank of Japan (BoJ) zeigten, dass die japanische Zentralbank, die im Auftrag des Finanzministeriums handelt, am Montag rund 5,5 Billionen Yen (35,06 Milliarden Dollar) ausgegeben haben könnte, um die Währung zu stützen. Die große Zinsdifferenz zwischen Japan und den USA setzt den Yen weiter unter Druck und wirft die Frage auf, wie sich eine übermäßige Währungsschwäche auf die japanische Wirtschaft und die Zinsaussichten der Bank of Japan auswirken wird. Seit Tagen wird eine Maßnahme aus Tokio erwartet, um den Yen zu stützen, der seit Jahresbeginn um elf Prozent gegenüber dem Dollar gefallen ist. Selbst die erste Zinserhöhung seit 17 Jahren im März hatte der Währung keinen Auftrieb geben können.

