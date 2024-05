Cloudflare - Kerze mit besonderer Symbolik

Die Cloudflare-Aktie geriet im Zuge der große Tech-Korrektur der Jahre 2021/22 stark unter die Räder und musste bisweilen 83 % seiner Marktkapitalisierung abgeben. In den letzten Monaten lief dann ein Bodenbildungsprozess, welcher im Februar mit einer bemerkenswerten Wochenkerze und dem Sprung über die horizontalen Hürden bei rund 80 USD abgeschlossen wurde. Gemeint ist die Kerze von Mitte Februar, die einen massiven Aufwärtsimpuls von fast 30 % nach sich zog. Aber diese Kerze besitzt noch eine weitere Dimension, denn seither konsolidiert das Papier innerhalb der damals gesetzten Leitplanken. Mit anderen Worten: Die gesamte Kursaktivität der letzten zwölf Wochen vollzog sich innerhalb der seinerzeit gesetzten Begrenzungen, sodass in der Konsequenz eine ganze Batterie an Innenstäben entsteht. Interessanterweise vollzieht sich diese Bewegung als klassische Bullenflagge (siehe Chart). Ein Ausbruch gen Norden (obere Begrenzung akt. bei 93,79 USD) liefert den Startschuss dafür, dass die erfolgreiche Trendwende wieder Fahrt aufnimmt. Im Erfolgsfall definiert das Hoch der o. g. Kerze bei 116 USD ein erstes Etappenziel. Diese Marke harmoniert bestens mit einem Fibonacci-Level (118,01 USD) und dem Kursziel der o. g. Bodenbildung (120 USD).

Cloudflare (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Cloudflare

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

