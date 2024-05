EQS-News: Northern Data Group's wegweisender Colocation-Anbieter, Ardent Data Centers, setzt den ersten Spatenstich für die Erweiterung des Rechenzentrums in Pittsburgh

EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Das Rechenzentrum in Pittsburgh beschleunigt den Ausbau des Colocation-Angebots von Ardent in den Vereinigten Staaten

Das 3.809 Quadratmeter große Gebäude wird mit der neuesten Flüssigkeitskühlungstechnologie aufgerüstet, um die Energiekapazität von 5 MW auf 20 MW zu erhöhen



Frankfurt/Main – 2. Mai 2024 – Northern Data Group's wegweisender Colocation-Anbieter, Ardent Data Centers, hat heute den ersten Spatenstich für seinen Rechenzentrumsstandort in Pittsburgh, Pennsylvania, nach der Übernahme im Januar 2024 bekannt gegeben. Der Standort wird zu einer hochmodernen Rechenzentrumsumgebung mit hoher Dichte modernisiert, die speziell für die nächste Generation des High Performance Computing entwickelt wurde.

Nach Abschluss der technischen Prüfung wurde mit der Modernisierung des 3,03 Hektar großen Standorts begonnen. Dabei wird das 3.809 Quadratmeter große Gebäude mit der neuesten Flüssigkeitskühlungstechnologie nachgerüstet, um zusätzliche Leistung und eine maximale Ausnutzung der zugeführten Energie zu ermöglichen. Pittsburgh ist strategisch günstig gelegen und bietet Zugang zur gesamten Ostküste mit einer Latenzzeit von unter 10 ms zu den wichtigsten Knotenpunkten im Osten der USA. Die Modernisierung soll bis zum 4. Quartal 2024 abgeschlossen sein. Der Standort wird zunächst über eine Kapazität von 5 MW verfügen und soll in Zukunft auf 20 MW erweitert werden.

Pittsburgh ist ein idealer Standort für die Expansion von Ardent Data Centers und wird von den lokalen Partnern unterstützt. Der Standort hat außerdem Zugang zu reichlich sauberer Energie aus Wasser- und Windkraftwerken. Dies steht im Einklang mit der langfristigen Strategie von Ardent Data Centers, weiterhin effiziente Rechenzentrumsumgebungen zu schaffen, die datenintensiven Unternehmen optimale Leistung und Verfügbarkeit auf möglichst nachhaltige Weise bieten.

Dieser Standort ist die jüngste Weiterentwicklung der Strategie der Northern Data Group, die globale Präsenz von Ardent Data Centers zu erweitern und flüssigkeitsgekühlte Lösungen mit hoher Dichte auf den Markt zu bringen, die Colocation-Services für Rechenleistung in den Vereinigten Staaten und Europa bieten.



Aroosh Thillainathan, Gründer und Group Chief Executive Officer, Northern Data Group, kommentiert:

„Die kontinuierlichen Fortschritte unseres Ardent-Teams ermöglichen es der Northern Data Group, die Infrastruktur bereitzustellen, die erforderlich ist, um den HPC-Markt voll zu monetarisieren. Die Bereitstellung der nächsten Generation von HPC-Innovationen ist ein zentrales Element unserer Strategie, und die Skalierung des Portfolios von Rechenzentren der Gruppe durch Ardent ist der Schlüssel zur Verwirklichung dieses Ziels. Diese Upgrades sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung unserer Vision, Ardent zum weltweit führenden Anbieter von High-Density- und High-Performance-Computing-Rechenzentrumslösungen der nächsten Generation zu machen.“



Corey Needles, Managing Director, Ardent Data Centers, ergänzt:

„Der Standort Pittsburgh ist ein wichtiger nächster Schritt bei der Erweiterung unseres Portfolios, und ich freue mich darauf, über unsere Fortschritte bei der schrittweisen Modernisierung des Rechenzentrums berichten zu können. Der Standort Pittsburgh bietet zahlreiche Vorteile für unser Colocation-Angebot und entspricht unserer langfristigen Strategie, effiziente Rechenzentrumsumgebungen mit hoher Dichte und Flüssigkeitskühlung zu errichten.“



Über die Northern Data Group:

Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von spezialisierten Infrastrukturlösungen für High-Performance Computing und Forschungseinrichtungen und setzt dabei GPU- und ASIC-basierte Lösungen ein. Unsere dynamische Rechenleistung treibt Innovation in unseren drei Kerngeschäftsplattformen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Mit unserer HPC-Infrastruktur nehmen wir eine Vorreiterrolle in der Computing-Entwicklung ein, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreibt. Unsere Partnerschaften mit branchenführenden Herstellern einschließlich Gigabyte, AMD und NVIDIA sind von grundlegender Bedeutung für die Innovationsbeschleunigung in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie.



Über Ardent Data Centers:

Ardent Data Centers, eine Plattform der Northern Data Group, bietet zukunftssichere Rechenzentren, die speziell für die nächste Generation des High Performance Computing (HPC) gebaut sind. Wir beherbergen die neuesten Chips der Branche, kombiniert mit den neuesten Flüssigkeitskühlsystemen, um mehr Leistung und eine bessere Verfügbarkeit der On-Demand-Compute-as-a-Service-Infrastruktur zu bieten. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und dem Betrieb von Hochleistungs-Rechenzentren seit mehr als 25 Jahren sind wir Vorreiter einer neuen Ära der Effizienz und bieten mehr Leistung, Dichte und Verfügbarkeit.



Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989

