IRW-News: dynaCERT Inc.: dynaCERT signalisiert mit der Ernennung von Dr. James Tansey sein Bekenntnis zur Innovation im Emissionshandel

TORONTO, ONTARIO - 3. Mai 2024 / IRW-Press / - dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Dr. James Damien Tansey zu einem Direktor des Unternehmens bekannt zu geben.

Dr. Tansey kann, mit einer ursprünglichen Ausbildung in Umweltwissenschaften, auf 20 Jahre Erfahrung an der Schnittstelle zwischen universitärer Forschung und dem Privatsektor zurückblicken. Darüber hinaus bereichert er dynaCERT mit seinem Fachwissen in den Bereichen Emissionshandel, saubere Technologien, soziale Akzeptanz neuer Technologien, Impact Investing und soziale Innovation. Dr. Tansey war auch als Berater und Investor in Unternehmen in der Frühphase tätig, unter anderem bei Gemina Labs, Exro Technologies, Syniad Innovations Inc. und Charitable Impact. Er war Gründer von NatureBank Asset Management und davor auch CIO von Global Sustainable Capital Management (UK).

Dr. Tansey ist der CEO und ein Direktor der börsennotierten Firma Carbon Done Right Developments (TSX:V KLX) mit Firmensitz in Vancouver (British Columbia), die sich auf die Entwicklung von Emissionszertifikaten aus naturbasierten Lösungen konzentriert und bis dato ein Portfolio von über 43 Millionen Tonnen Emissionszertifikaten entwickelt hat.

Dr. Tansey ist zurzeit auch als Associate Professor an der Sauder School of Business der University of British Columbia tätig, wo er das Centre for Social Innovation and Impact Investing gründete. Er fungiert als Berater der Regierung von British Columbia in Fragen zu strategischen Maßnahmen im Bereich der sauberen Energien und zu sozialem Unternehmertum und war Ausschussmitglied bei der Federal Social Innovation and Social Finance Advisory Task Force, die einen 755 Mio. $ schweren Sozialfinanzierungsfonds einrichtete.

Als CEO und Gründer von NatureBank Asset Management baute er eines der größten Unternehmen für die Entwicklung des Emissionshandels in Kanada auf und half bei der Einrichtung von zwei der weltweit größten Waldprojekte im Emissionshandel: Great Bear Rainforest und Mai Ndombe in der Demokratischen Republik Kongo. Das Unternehmen zeichnete für die weltweit ersten klimaneutralen Olympischen Spiele im Jahr 2010 im kanadischen Vancouver verantwortlich. Bis 2006 war Dr. Tansey Deputy Director und Dozent am James Martin Institute der Saïd Business School in Oxford. Daneben war er Senior Research Associate an der University of British Columbia und leitete Projekte zur Szenariomodellierung, zu den Auswirkungen der Genomik und zu den sozialen Determinanten der Gesundheit.

Dr. Tansey hat einen Doktortitel (Ph.D.) in Risikosoziologie von der School of Environmental Sciences der University of East Anglia, einen Bachelorabschluss (B.Sc.) in Umweltwissenschaften von der University of East Anglia und ein International Baccalaureate vom Atlantic College.

Dr. Tansey wurde im Jahr 2013 für seine Umweltverdienste in der Provinz mit der Queen Elizabeth Diamond Jubilee Medal ausgezeichnet, unter die Top 40 under 40 gereiht und bei der Verleihung Ernst and Young Entrepreneur of the Year als Finalist prämiert.

Dr. James Tansey sagt zu seiner Bestellung als Direktor von dynaCERT Folgendes: Die von dynaCERT entwickelte Technologie zur Verringerung der Treibhausgasemissionen wird unserer Welt über Generationen hinweg zugutekommen. Die professionelle Führungsriege von dynaCERT verfügt über ein tiefgreifendes Verständnis der modernsten Entwicklungen und Trends im Wasserstoffsektor und es deutet alles darauf hin, dass das Unternehmen seine Position als Weltmarktführer in dieser Branche weiter ausbauen wird. Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit dem erstklassigen Team von dynaCERT und darauf, Teil eines Unternehmens zu sein, das sich der Weiterentwicklung von Innovationen mit Bezug zu Wasserstoff verschrieben hat.

Jim Payne, President und CEO von dynaCERT, erklärt: Das Board of Directors von dynaCERT ist sehr erfreut, Dr. James Tansey als Direktor des Unternehmens begrüßen zu dürfen. Dr. Tansey verfügt über eine entsprechende Erfolgsbilanz, um dynaCERT bei seinem bevorstehenden Carbon-Credit-Programm zu unterstützen, das letztlich all unseren Kunden zugutekommen wird. Die Nutzer unserer HydraGEN-Technologie profitieren neben einer Senkung ihrer Kraftstoffkosten damit auch von jährlich wiederkehrenden Einnahmen. Im Namen unseres gesamten Unternehmens sowie unserer Stakeholder, Kunden, Händler und Aktionäre begrüße ich Dr. Tansey als einen dynamischen Experten, der unsere Wasserstofftechnologie auf internationaler Ebene in zahlreichen Branchen der Welt mit vollem Einsatz vertreten und bewerben wird.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

