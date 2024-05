EQS-News: Hauptversammlung der Hannover Rück SE stimmt Dividendenerhöhung und Bestellung neuer Aufsichtsratsmitglieder zu

EQS-News: Hannover Rück SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung der Hannover Rück SE stimmt Dividendenerhöhung und Bestellung neuer Aufsichtsratsmitglieder zu



06.05.2024 / 18:30 CET/CEST

Gesamt-Dividende von 7,20 EUR je Aktie beschlossen

Vorstandsvorsitzender Jean-Jacques Henchoz zuversichtlich für den weiteren Ausbau der Profitabilität im Strategiezyklus 2024-2026

Hannover, 6. Mai 2024: Die ordentliche Hauptversammlung der Hannover Rück SE hat allen Beschlussvorschlägen zugestimmt.

Der Vorstandsvorsitzende Jean-Jacques Henchoz blickte in seiner Rede auf die erfolgreichen Geschäftsjahre des zurückliegenden Strategiezyklus zurück. Er betonte, wie zuverlässig die Hannover Rück trotz vieler Herausforderungen in den Jahren 2021 bis 2023 ihre Versprechen halten konnte. Auf diese Erfolge wird die Hannover Rück aufbauen.

Unter dem Leitmotiv „Fokussieren, Wachsen, Beschleunigen“ wird die Hannover Rück sich auf vorhandene Stärken und intakte Wachstumstreiber konzentrieren. Zudem werden vielversprechende Partnerschaften und unternehmensinterne Initiativen einen profitablen Wachstumsbeitrag leisten. Mit Blick auf den laufenden dreijährigen Strategiezyklus stellte Henchoz ein weiteres Gewinnwachstum in Aussicht.

Die ordentliche Hauptversammlung stimmte dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu, für das Geschäftsjahr 2023 eine Gesamtdividende in Höhe von 7,20 EUR (Vorjahr: 6,00 EUR) je Aktie zu zahlen, ein Zuwachs von 20 % gegenüber dem Vorjahr. Die Auszahlung setzt sich aus einer Basisdividende von 6,00 EUR (Vorjahr: 5,00 EUR) je Aktie und einer Sonderdividende von 1,20 EUR (Vorjahr: 1,00 EUR) je Aktie zusammen.

Die Hauptversammlung wählte turnusgemäß die Vertretung der Anteilseigner für den Aufsichtsrat der Hannover Rück. Harald Kayser und Dr. Alena Kouba wurden als neue Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt; sie folgen auf Dr. Andrea Pollak und Dr. Erhard Schipporeit. Die Vertretung der Arbeitnehmerseite wurde bereits am 4. April 2024 durch den gemeinsamen Betriebsrat der Hannover Rück SE und der E+S Rückversicherung AG gewählt, hier folgen Sibylle Kempff und Timo Kaufmann auf Natalie Bani Ardalan und Frauke Heitmüller. Die weiteren bestehenden Aufsichtsratsmitglieder wurden in ihrem Amt bestätigt.

Die nächste ordentliche Hauptversammlung findet am 7. Mai 2025 in Hannover statt.

Die Hannover Rück ist einer der weltweit führenden Rückversicherer. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.500 Mitarbeitenden weltweit präsent. Das Deutschland-Geschäft der Hannover Rück-Gruppe wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Gegründet 1966, wird die Hannover Rück als verlässlicher Partner für innovative Risikolösungen, ausgeprägte Kundennähe und finanzielle Solidität wahrgenommen. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor’s AA- „Very Strong" und A.M. Best A+ „Superior".

Bitte beachten Sie den Haftungshinweis unter: https://www.hannover-rueck.de/535878

