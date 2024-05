Rückblick:

Die vergangene Woche am Devisenmarkt war geprägt von einer Fülle von Makrodaten und Events, die das Marktgeschehen beeinflussten. Die US-Notenbank Fed hat in ihrem letzten Treffen am vergangenen Mittwoch deutlich gemacht, dass sie beabsichtigt, die Zinssätze so lange auf einem hohen Niveau zu halten, bis das Inflationsziel von zwei Prozent zuverlässig erreicht ist.

Dies zeigt ihre Entschlossenheit, der Inflation entgegenzuwirken, selbst wenn dies kurzfristige wirtschaftliche Einbußen bedeutet. Die Wirtschaftsdaten der vergangenen Woche - wie das US-BIP für das erste Quartal, der Arbeitsmarktbericht und der ISM-Einkaufsmanagerindex - deuten bereits allesamt auf eine deutliche Verschlechterung der Wirtschaftslage hin. Dies nährte die Hoffnung auf rückläufige Zinsen, unterstreicht allerdings auch das fragile Bild der wirtschaftlichen Gesamtsituation in den USA. Was steht in der kommenden Woche an?

Ausblick:

Nach dem Feuerwerk an Wirtschaftsdaten und dem Zinsentscheid der US-Notenbank geht es in den bevorstehenden Tagen deutlich gemächlicher zu. Zudem ist am Donnerstag in Frankreich und Deutschland ein Bankfeiertag. Von den anstehenden Wirtschaftsdaten im Wochenverlauf ist eigentlich nur das Sentiment der Uni Michigan am Freitagnachmittag von größerem Interesse. Alle anderen Daten gehören eher in die Kategorie zweite Reihe.

Charttechnischer Ausblick:

Der Euro stieg nach den schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten am Freitagnachmittag zeitweise deutlich über die Widerstandszone im Bereich 1,0740/60 Dollar und negierte damit das präferierte Abwärtsszenario.

So lange der - nun als Unterstützung fungierende - Bereich um 1,0740/60 Dollar nun nicht wieder per Stundenschluss unterboten wird, stehen die Chancen aus charttechnischer Sicht für eine fortgesetzte Erholung in den Bereich 1,0870/90 Dollar recht gut aus.

Montag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Dienstag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Mittwoch: 19 Uhr Auktion 10-jährige US-Anleihen

Donnerstag: Bankfeiertag Frankreich & Deutschland

Freitag: 16 Uhr Uni Michigan Sentiment