Dax mit Rallyschub Richtung Allzeithoch - Infineon legt zweistellig zu

Der Dax startet sehr positiv in die neue Handelswoche und legt nach dem formidablen Wochenauftakt gestern heute direkt weiter zu.

Am Ende des Tages stand ein Plus von satten 263 Punkten auf 18.438 Punkten zu Buche - weniger als 150 Punkte fehlen somit zum bisherigen Allzeithoch von Angang April.

Infineon Tagesgewinner

Die Gewinnerliste im Dax dominierte Infineon: Die Aktien, die 2024 bislang einer der größten Indexverlierer waren, begaben sich nach dem Quartalsbericht auf eine Erholungsrally. Das Kursplus wuchs auf mehr als 12 Prozent an, obwohl der Chipkonzern wie befürchtet erneut seine diesjährige Prognose senken musste. Anleger setzten aber auf wieder bessere Zeiten.

Analyst Didier Scemama von der Bank of America glaubt, dass dies die letzte Kürzung sein wird. Ein Experte kam auch in bester Stimmung aus der Telefonkonferenz, in der es ermutigende Aussagen zum Megatrend der Künstlichen Intelligenz (KI) gegeben habe.

Zalando-Aktie steigt 8 Prozent

Viele kaufwillige Anleger gab es trotz durchwachsener Resultate auch bei Zalando. Im Falle des Online-Händlers gab es positive Stimmen zum operativen Ergebnis, das sich im Anlegerinteresse dann auch durchsetzte. Der Kurs des Online-Händlers stieg um acht Prozent trotz einer dürftigen Umsatzentwicklung im ersten Quartal.

Insgesamt hatte die Berichtssaison neben Licht- aber auch Schattenseiten, wie der Kursverlust von 0,9 Prozent bei Siemens Healthineers zeigte. Der Kurs des Medizintechnik-Herstellers erreichte zeitweise das niedrigste Niveau seit November. Richard Felton von der Investmentbank Goldman Sachs analysierte, dass der Umsatz und das operative Ergebnis die Erwartungen leicht verfehlt hätten.

Den MDax bremsten größere Kursverluste von drei Indexwerten: Das größte Minus gab es dort für die Aktien von FMC, die um 6,8 Prozent abrutschten. Graham Doyle von der Schweizer Bank UBS urteilte, das Quartalsergebnis des Dialysekonzerns sei in Ordnung vor dem Hintergrund relativ hoher Erwartungen. Der Kurs zollte aber dem zuletzt guten Kursverlauf Tribut. (mit Material von dpa-AFX)