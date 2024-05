DocMorris AG: Daniel Wüest wird neuer CFO bei DocMorris

DocMorris AG / Schlagwort(e): Personalie

Frauenfeld, 8. Mai 2024

Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Daniel Wüest wird neuer CFO bei DocMorris

Der Verwaltungsrat der DocMorris AG hat Daniel Wüest zum Nachfolger von Marcel Ziwica als CFO berufen. Daniel Wüest wird seine neue Aufgabe per 1. Oktober 2024 übernehmen.

Marcel Ziwica (49) wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum Jahresende verlassen, um sich nach 23 Jahren nochmals beruflich neu zu orientieren. Walter Oberhänsli, Präsident des Verwaltungsrats, erklärt dazu: «Unser grosser Dank gilt heute Marcel Ziwica. Mit ihm verlässt uns ein Mann der ersten Stunde, der an allen wesentlichen Projekten der letzten beiden Jahrzehnte massgeblich mitgewirkt und die Entwicklung von DocMorris stark mitgeprägt hat. Das Unternehmen hat ihm sowohl fachlich wie auch menschlich sehr viel zu verdanken. Wir wünschen ihm alles Gute für seinen Neustart. Mit Daniel Wüest hat DocMorris einen kompetenten Nachfolger und ausgewiesenen Finanz-Fachmann für diese wichtige Position gewinnen können.»

Der Schweizer Ökonom Daniel Wüest (54) war die letzten fünf Jahre als Group CFO des börsennotierten Gebäudezulieferers Arbonia tätig, wo er aktiv an der strategischen und finanziellen Neuausrichtung des Konzerns durch Zukäufe und Verkäufe beteiligt war. Zuvor arbeitete er mehr als zwanzig Jahre lang in verschiedenen Positionen im Investment Banking für die UBS, wo er zahlreiche Fusionen, Übernahmen, Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen sowie Börsengänge begleitete.

CEO Walter Hess freut sich über den Neuzugang in der Konzernleitung: «Daniel Wüest ist ein ausgewiesener Experte für Corporate Finance. Sein breiter Erfahrungshintergrund im internationalen Unternehmensumfeld wie auch Finanzmanagement- und Kapitalmarktbereich ist für uns ausgesprochen wertvoll. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm. Marcel Ziwica danke ich sehr herzlich für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, die durch gegenseitigen Respekt und Wertschätzung gekennzeichnet ist und die wir bis zu seinem Austritt fortsetzen werden.»

Kontakt für Analysten und Investoren

Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: 41 52 560 58 10

Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

20. August 2024 Halbjahresergebnis 2024 (Conference Call/Webcast) 15. Oktober 2024 Q3/2024 Trading Update

DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen mit einer Kapazität von 27 Millionen Paketen pro Jahr. In Spanien und Frankreich betreibt das Unternehmen den in Südeuropa führenden Marktplatz für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet DocMorris ihren Patienten, Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Sie verfolgt damit die Vision, ein digitales Gesundheitsökosystem zu schaffen, in der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Das Unternehmen wurde im Mai 2023 von Zur Rose Group AG in DocMorris AG umfirmiert, nachdem das Schweizer Geschäft an Migros/Medbase verkauft wurde. Ohne Einbezug des Schweizer Geschäfts erzielten im Jahr 2023 rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich und der Schweiz mit über 9 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'038 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

