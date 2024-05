EQS-News: PlasCred Circular Innovations Inc. verk�ndet Ergebnisse zum Jahresende 2023

EQS-News: PlasCred Circular Innovations Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 9. Mai 2024) - PlasCred Circular Innovations Inc. (CSE: PLAS) (FSE: XV2) (das "Unternehmen" oder "PlasCred"), ein führendes Unternehmen im Bereich Upcycling von Kunststoffabfällen, freut sich, die Finanz- und Betriebsergebnisse zum Jahresende 2023 bekannt zu geben.

"Rückblickend hat PlasCred im Jahr 2023 nicht nur seine operativen Fähigkeiten und Partnerschaften gestärkt, sondern auch bedeutende Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit gemacht. Seine erfolgreiche Forschung und Entwicklung sowie die laufenden strengen Tests unserer zum Patent angemeldeten Primus-Anlage sind ein entscheidender Fortschritt auf dem Weg zu unserem erklärten Ziel, die Kunststoffabfallwirtschaft zu verändern. Wir setzen neue Maßstäbe für Umweltschutz und Innovation und sind bereit, die Kreislaufwirtschaft in die Zukunft zu führen", erklärt Troy Lupul, President und CEO. "Wir feiern aber nicht nur unsere bisherigen Erfolge, sondern freuen uns auch auf die Eröffnung unserer geplanten Maximus-Anlage, ein wichtiger Schritt auf unserem Wachstumspfad. Aufbauend auf den Erkenntnissen aus unserer Primus-Anlage entwickeln wir nun die Neos-Anlage. Sie wird unsere Fähigkeit demonstrieren, den Betrieb effektiv auf die Maximus-Anlage zu skalieren. Weitere Einzelheiten zur Neos-Anlage werden in Kürze bekannt gegeben. Unsere Fortschritte zeigen, was sich mit Leidenschaft und Weitblick alles erreichen lässt. Sie unterstreichen unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft.

Highlights des Jahres 2023:

Inbetriebnahme der zum Patent angemeldeten Primus-Anlage von PlasCred: Die Inbetriebnahme der zum Patent angemeldeten Primus-Pilotanlage im Mai 2023 war ein wichtiger Meilenstein für PlasCred. Sie beweist das Engagement von PlasCred für nachhaltiges und effizientes Upcycling von Kunststoffabfällen. Derzeit werden in der Anlage strenge Testverfahren mit einer breiten Palette von gemischten Kunststoffabfällen und Katalysatoren durchgeführt. Dieser breit gefächerte, von einem unabhängigen Drittlabor verifizierte Testansatz gewährleistet eine umfassende Wirksamkeitsprüfung der innovativen Technologie von PlasCred bei verschiedenen Arten von Kunststoffabfällen und beweist das Potenzial und die Vielseitigkeit der Primus-Pilotanlage bei der Weiterentwicklung der Kunststoffabfall-Umwandlung.

Strategische Partnerschaften: Durch strategische Partnerschaften mit Branchenführern wie CN Rail und Palantir Technologies Inc. hat PlasCred hat seine logistischen und operativen Fähigkeiten erheblich verbessert. Darüber hinaus verhandelt PlasCred über große Lieferungen von Kunststoffabfall-Rohstoffen und eine potenzielle Abnahme von PlasCreds erneuerbarem Grünkondensat durch führende Industrieproduzenten und stärkt so seine wirtschaftlichen Bemühungen und seine Initiativen im Bereich Nachhaltigkeit. CN Rail: PlasCred hat seine strategischen Ziele durch eine aktualisierte Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit CN deutlich vorangebracht. Diese Partnerschaft wird unsere logistischen Fähigkeiten entscheidend verbessern, indem wir das umfangreiche Netzwerk von CN für den Transport und die Verteilung von PlasCreds erneuerbarem Grünkondensat und die Logistik für die Versorgung mit Kunststoffabfallrohstoffen in ganz Nordamerika nutzen. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird auch die mögliche Entwicklung der ersten Maximus-Anlage im Scotford Yard von CN geprüft, abhängig von den Ergebnissen der derzeit laufenden Pachtvertragsverhandlungen. Darüber hinaus unterstützt uns CN bei der Identifizierung potenzieller strategischer Maximus-Standorte sowie von Standorten für die Sammlung von Kunststoffabfällen in Nordamerika, darunter Gebiete wie der Großraum Chicago und die US-amerikanische Golfküste. PlasCred hat ein Pachtangebot von MSE (Mississippi Export Railroad) für einen potenziellen Maximus-Standort in Helena, Mississippi, erhalten, nachdem CN und Regierungsvertreter von Mississippi einen Besuch vor Ort ermöglicht hatten.

Palantir Technologies Inc.: Die hochentwickelte Artificial Intelligence Platform (AIP) von Palantir ist in der Lage, komplexe Datenströme zu integrieren und zu analysieren, um Unternehmen verwertbare Erkenntnisse und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen. Seine fortschrittlichen maschinellen Lernfunktionen, seine Fähigkeit, mehrere Modelle und LLMs für unterschiedliche Aufgaben zu verwalten, und seine skalierbare Architektur machen es zu einer optimalen Lösung für komplexe moderne Lieferketten und betriebliche Herausforderungen in Branchen wie Upcycling. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt für PlasCred, da wir so modernste KI-Technologien in unsere Umweltinitiativen integrieren, was insbesondere die Lieferkettenlogistik für Kunststoffabfälle verbessert und Betriebsabläufe optimiert. Die Zusammenarbeit begann mit einem Beta-Test in der Primus-Anlage von PlasCred. Dabei kamen die Foundry- und KI-Plattformen von Palantir zum Einsatz. Zudem läuft derzeit eine Studie mit Palantir, um die Wirksamkeit dieser Integrationen zu bewerten. Ziel ist hier, die operative Effizienz, das Ressourcenmanagement und die strategischen Entscheidungsprozesse zu verbessern.

Nachhaltigkeitszertifikate und -verpflichtungen: PlasCred verstärkt sein Engagement für Nachhaltigkeit durch seine Zusammenarbeit mit SCS Global Services für die ISCC PLUS-Verifizierung. In diesem Rahmen fand auch kürzlich eine umfassende Inspektion unserer Primus-Anlage zur Bewertung unserer Prozesse statt. Dieses Engagement für Nachhaltigkeit unterstreicht auch unsere offizielle Registrierung bei Verra zur Überprüfung des Handels mit Kunststoffgutschriften. Diese Bemühungen sind Teil unserer breiteren Strategie zur Einhaltung höchster Umweltstandards, was zu nachgewiesenen Umweltvorteilen führt und Treibhausgasemissionen erheblich verringern hilft. Darüber hinaus entsprechen diese Initiativen den globalen Nachhaltigkeitszielen und positionieren PlasCred als führendes Unternehmen im Bereich verantwortungsvolles Kunststoffabfall-Management und Upcycling. Unser Ehrgeiz ist, in der Branche neue Maßstäbe in Bezug auf ökologische Auswirkungen und Transparenz zu setzen.

Operative Ergebnisse:Für die am 31. Dezember 2023 endenden 12 Monate meldete PlasCred:

Einen Nettoverlust aus der Geschäftstätigkeit: 3.092.996 USD

Einen unverwässerten und verwässerten Verlust pro Stammaktie: 0,07 USD

Zum Vergleich, für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022:

Nettoverlust aus der Geschäftstätigkeit: 629.543 USD

Unverwässerter und verwässerter Verlust pro Stammaktie: 0,01 USD

Finanzlage zum 31. Dezember 2023:

Nettoumlaufvermögen: 1.209.095 USD

Gesamtvermögen: 2.107.561 USD

Kurzfristige Verbindlichkeiten: 1.320.747 USD

Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital: 2.107.561 USD.

Ausstehende Aktien:Die ausstehenden Stammaktien des Unternehmens beliefen sich auf 62.471.604

Über PlasCred Circular Innovations Inc.PlasCred ist Vorreiter bei der Neuausrichtung der Zukunft von Kunststoffen. Das Unternehmen verleiht Kunststoffabfällen durch Umwandlung ein wertvolles zweites Leben. Mit der Vision einer klimafreundlichen Zukunft hat sich PlasCred zum Ziel gesetzt, einer der größten fortschrittlichen Upcycler von Kunststoffabfällen in Nordamerika und weltweit zu werden. Die bahnbrechende, zum Patent angemeldete Technologie des Unternehmens wird den Umgang mit Kunststoffabfällen und das Upcycling revolutionieren. PlasCred setzt außerdem auf strategische Partnerschaften mit CN Rail und Fibreco Export Inc., die PlasCred in ganz Nordamerika und weltweit logistische und betriebliche Unterstützung für den Transport und die Verarbeitung von Kunststoffabfällen bieten. Weitere Informationen über PlasCred finden Sie im YouTube-Kanal und auf der Website www.youtube.com/@PlasCredInc und www.plascred.com.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Troy Lupul - President & CEO

Kontaktdaten

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

PlasCred Circular Innovations Inc.Troy Lupul

+1 587-430-3004 - E-Mail: IR@plascred.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Ergebnisse, Entwicklungen, Leistungen oder Errungenschaften beziehen, die nach den Annahmen oder Erwartungen von PlasCred in Zukunft (ganz oder teilweise) eintreten können oder werden, sollten als zukunftsgerichtete Informationen betrachtet werden. Häufig, aber nicht immer, erkennt man zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "plant", "erwartet", "geht davon aus", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus", "glaubt" oder Abwandlungen davon (einschließlich negativer Abwandlungen); oder an Aussagen, die in der Zukunftsform formuliert sind oder darauf hinweisen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen oder erzielt werden bzw. eintreten oder geschehen "können", "könnten", "würden", "vielleicht werden" oder "werden" (oder andere Abwandlungen davon). Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, einschließlich Erwartungen und Annahmen in Bezug auf das Metaverse und den Wachstumsplan des Unternehmens. PlasCred hält diese Annahmen zwar auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen. Dennoch könnten sie sich als falsch erweisen. Leser:innen sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken verbunden, insbesondere Risiken der allgemeinen Wirtschaftslage, negativer Ereignisse in der Branche und künftiger Entwicklungen in Gesetzgebung, bei Steuern und Vorschriften. Bitte beachten Sie, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Weitere Risiken sind in öffentlichen Bekanntmachungen aufgeführt, wie unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca veröffentlicht. Beachten Sie ferner auch, dass Sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Garantie dafür gibt, dass die ihnen zugrunde liegenden Pläne, Absichten oder Erwartungen auch tatsächlich eintreten. Auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich die Informationen als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen abweichen. Weitere Informationen zu den Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, die zu wesentlichen Abweichungen zwischen den erwarteten Chancen und tatsächlichen Ergebnissen führen könnten, finden Sie in den öffentlichen Unterlagen von Plascred Circular Innovations Inc., die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Sie spiegeln unsere Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich später noch ändern. PlasCred Circular Innovations lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

