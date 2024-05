Trading-Chance Zalando: Toppbildung nach Abverkauf der Bilanzdaten

Werbung

2022 war schlecht, 2023 nur wenig besser, 2024 soll endlich wieder ein gutes Jahr für Zalando werden. Das hoffen zumindest diejenigen, die hier seit Ende Januar zugegriffen haben. Aber die Ergebnisse des 1. Quartals waren nicht umwerfend … und die zunächst positive Reaktion der Aktie wird gerade abverkauft. Eine Trading-Chance Short für Risikofreudige.

Auf das Gesamtjahr bezogen will Zalando den Umsatz 2024 zwischen null und fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern soll zwischen 380 und 450 Millionen Euro liegen (2023: 350 Millionen), so das angepeilte und im Zuge der am Dienstag präsentierten Bilanz des ersten Quartals bestätigte Ziel. Das klingt nicht umwerfend ambitioniert, will aber auch erst einmal erreicht sein.

Denn da das Konsumverhalten ohnehin immer und in schwierigen konjunkturellen Phasen wie derzeit erst recht nicht vorhersagbar ist, bewegt man sich mit solchen Planungen immer auf unsicherem Boden. Und auch, wenn das erste Quartal für den Online-Händler traditionell kein starkes ist: Dass man da bereits hätte Zeichen setzen können, kann man nicht behaupten, denn:

Analysten-Erwartungen verfehlt

Der Umsatz lag in den ersten drei Monaten mit 2,24 Milliarden Euro leicht unter dem Vorjahreszeitraum (2,26 Milliarden) und unter der durchschnittlichen Analystenprognose von 2,29 Milliarden. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte 28,3 Millionen. Weit besser als die 0,7 Millionen Verlust im Jahr zuvor, aber auch spürbar weniger als seitens der Experten im Vorfeld erwartet (30,1 Millionen). Und netto stand trotz allem ein Verlust von 8,9 Millionen Euro zu Buche.

Trotzdem machte die Aktie als unmittelbare Reaktion auf die Zahlen einen Satz nach oben. Doch was die einen als kaufenswerten Silberstreif sahen, sahen andere offenkundig als hinreichend mager an, um in die Käufe hinein auszusteigen. Das Chartbild ist dadurch auf einmal vor allem für die Short-Seite interessant:

Abverkauf des Kursanstiegs vom Dienstag: Toppbildung

Die Zalando-Aktie hatte im Vorfeld der am Dienstagmorgen vorgelegten Quartalsbilanz die Supportzone 23,82/24,02 Euro und die knapp darunter bei 22,97 Euro liegende 200-Tage-Linie getestet und erst einmal gehalten. Das dürfte die Käufe nach den Quartalszahlen zusätzlich intensiviert haben und hätte ein Sprungbrett für einen Ausbruch über die vorherige Handelsspanne sein können, die auf der Oberseite durch die Zwischenhochs vom März (26,82 Euro) und April (27,65 Euro) begrenzt wird. Aber statt Anschlusskäufen traten am Mittwoch Abgaben auf, die sich am heutigen Donnerstag fortsetzen. Dadurch ändert sich das Bild erheblich, denn:

Quelle: marketmaker pp4

So sehen wir, dass der am Dienstag nach der Bilanz erzielte Kursgewinn jetzt schon fast vollständig abverkauft ist. Zwar bewegt sich die Zalando-Aktie trotzdem noch über der vorgenannten, gerade erst verteidigten Supportzone. Aber das Ausbleiben von Anschlusskäufen und das dadurch entstehende Bild eines „Triple-Top“ dürfte jetzt eher das bärische Lager motivieren, aktiv zu werden. Risikofreudige Trader könnten sich überlegen, sich den Bären mit einem Stop Loss Short knapp über diesem Topp anzuschließen.

Ein Short-Trade für Risikofreudige

Wir würden für einen solchen Trade auf Zalando ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vorschlagen. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 35,497 Euro, woraus sich ein Hebel von aktuell 2,25 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 28,80 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche im Zertifikat einem Kurs von ca. 0,65 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Zalando lautet PC8FVW.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 26,82 Euro, 27,65 Euro, 29,62 Euro, 32,17 Euro

Unterstützungen: 24,02 Euro, 23,82 Euro, 20,46 Euro, 19,89 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Zalando

Basiswert Zalando WKN PC8FVW ISIN DE000PC8FVW0 Basispreis 35,497 Euro K.O.-Schwelle 35,497 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 2,25 Stop Loss Zertifikat 0,65 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.