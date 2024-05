Adesso mit roten Zahlen - Aktie rutscht ab, Arm und Nvidia im Fokus

Nach der enormen Rally der Vorwoche startet der Dax zurückhaltend in die Handelswoche. Immerhin stehen auch wichtige US Inflationsdaten zur Wochenmitte an. Im SDax verlieren heute die Aktien von IT-Dienstleister Adesso, nachdem das Unternehmen in die roten Zahlen gerutscht ist. Arm Holdings zeigt Bodenbildungs-Tendenzen und macht mit KI Nachrichten auf sich aufmerksam. Nvidia erhält ein neues Kursziel vor den Zahlen, das den bullishen Chart unterstützt.

Direkt zum Video auf YouTube