Der Dax dürfte am Dienstag seine leichte Korrektur vom Rekordhoch zunächst fortsetzen. Der X-Dax signalisierte knapp eine Stunde vor dem Handelsstart einen Abschlag von 0,1 Prozent auf 18.724 Punkte. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex bei gut 18 845 Punkten einen Höchststand erreicht. Der EuroStoxx 50 wird am Dienstag prozentual unverändert erwartet.

Die Anleger warten ab und wagen sich vor den Inflationsdaten am Mittwoch nicht zu weit aus der Deckung.

Die US-Verbraucherpreise gelten als maßgeblicher Faktor für die weitere geldpolitische Entwicklung. Noch ist unsicher, wann die US-Notenbank Fed mit Zinssenkungen beginnen wird. Im Dax sei die Bereitschaft der Anleger zu Gewinnmitnahmen nach der starken Rally verständlicherweise gestiegen, so Stanzl.

Die Berichtssaison in Deutschland nimmt am Dienstag noch einmal Fahrt auf und wird die Anleger auch in den kommenden beiden Tagen beschäftigen.

Träger Wochenstart an der Wall Street

Zum Beginn der neuen Börsenwoche haben es die Anleger an den US-Aktienmärkten ruhig angehen lassen. Die neue Börsenwoche steht ganz im Zeichen der US-Erzeugerpreise am Dienstag und der Verbraucherpreise am Mittwoch. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets glaubt, dass die Teuerung dem Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank Fed auch im April nicht viel näher gekommen sein dürfte. „Dem Markt sollte allerdings schon reichen, wenn der leichte Aufwärtstrend in diesem Jahr gestoppt würde. Andernfalls könnte der derzeit noch im Raum stehende September für die erste Zinssenkung wackeln“, so Molnar.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Insgesamt hielten sich die Kursausschläge in engen Grenzen. Mit Spannung werden im Wochenverlauf Inflationsdaten aus den USA erwartet, die Aufschluss über den Zinskurs der US-Notenbank geben könnten.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.302 +0,32 Prozent Hang Seng 19.107 -0,14 Prozent CSI 300 3.658 -0,17 Prozent

Renten

Anleihenindex Kurs Veränderung Bund-Future 130,88 -0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,505 -0,12 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,486 +0,11 Prozent

Devisen: Euro bleibt weiter unter 1,08 US-Dollar

Im Tagesverlauf stehen mehrere relevante Wirtschaftsdaten auf dem Programm. In Deutschland werden die ZEW-Konjunkturerwartungen veröffentlicht. Sie geben einen Hinweis auf die konjunkturelle Entwicklung im Land. In den USA werden Preisdaten von der Unternehmensebene erwartet, die für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed von Belang sind.

Darüber hinaus melden sich zahlreiche Vertreter aus den Notenbanken zu Wort. Der Vorsitzende der US-Zentralbank Fed, Jerome Powell, wird am Nachmittag an einer Diskussionsrunde teilnehmen. Aus der EZB will sich die deutsche Direktorin Isabel Schnabel äußern.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0787 -0,03 Prozent USD / JPY 156,38 +0,11 Prozent EUR / JPY 168,69 +0,08 Prozent

Ölpreise legen weiter zu

An diesem Dienstag veröffentlicht die Opec ihren regelmäßigen Marktbericht. An den Finanzmärkten wird dem Bericht größere Aufmerksamkeit geschenkt, weil er die Angebots- und Nachfragesituation aus Sicht des Förderkartells beschreibt. Zusammen mit anderen Ländern wie Russland halten die Opec-Staaten ihre Produktion seit längerem knapp, um die Preise auf das von ihnen gewünschte Niveau zu bewegen.

Einen Blick dürften die Marktteilnehmer auch auf neue Preisdaten aus den USA werfen. Dort stehen am Nachmittag die monatlichen Produzentenpreise auf dem Programm. Die Entwicklung nimmt Einfluss auf die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed, deren Kurs auch für den Erdölmarkt eine entscheidende Rolle spielt. Über ihre Geldpolitik beeinflusst die Fed die Konjunktur und damit auch die Nachfrage nach Rohöl, Benzin und Diesel.

Sorte Kurs Veränderung Brent 83,46 USD +0,10 USD WTI 79,21 USD +0,09 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 50 (48) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 507 (441) EUR - 'OVERWEIGHT'

- DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR ELRINGKLINGER AUF 6,50 (7,00) EUR - 'HALTEN'

- EVERCORE ISI STARTET BIONTECH MIT 'IN-LINE' - ZIEL 100 USD

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 41 (40) EUR - 'BUY'

- RBC STARTET HEIDELBERG MATERIALS MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 133 EUR

- UBS STARTET SCHOTT PHARMA MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 40 EUR

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 19,10 (20,00) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/LBBW HEBT CARL ZEISS MEDITEC AUF 'KAUFEN' (HALTEN) - ZIEL 121 EUR

- WDH/LBBW SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 65 (72) EUR - 'HALTEN'

- WDH/UBS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 500 (486) EUR - 'BUY'

- WDH/UBS STARTET GERRESHEIMER MIT 'BUY' - ZIEL 145 EUR

- EVERCORE ISI STARTET MODERNA MIT 'IN-LINE' - ZIEL 120 USD

- BAADER BANK HEBT SKAN GROUP AUF 'ADD' (REDUCE) - ZIEL 87 (74) CHF

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ADYEN AUF 1900 (2000) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN STARTET WAREHOUSES DE PAUW MIT 'BUY' - ZIEL 30,80 EUR

- HSBC HEBT AEROPORTS DE PARIS AUF 'HOLD' - ZIEL 135 EUR

- JPMORGAN HEBT EQT AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 374 (294) SEK

- MORGAN STANLEY HEBT OMV AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 46,10 EUR

- RBC STARTET HOLCIM MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 91 CHF

- UBS HEBT ZIEL FÜR RELX AUF 4000 (3640) PENCE - 'BUY'

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR CRH AUF 93 (89) EUR - 'KAUFEN'

Termine Unternehmen

07:00 CHE: Lonza, Q1-Update

07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: KWS Saat, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen (10.00 h Pk)

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen (10.00 h Pk, 14.00 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (8.00 h Pk)

07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen und 10.00 h Hauptversammlung (online)

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Nagarro, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Hawesko, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone, Jahreszahlen

08:00 IRL: Flutter Entertainment, Q1-Umsatz

08:00 JPN: Sony, Jahreszahlen

08:30 TWN: Foxconn, Q1-Zahlen

08:30 DEU: Verbio, Q3-Zahlen

09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen (13.00 h Analystenkonferenz)

10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung, Bremen

10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Agravis Raiffeisen, Hauptversammlung

10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung (online)

10:00 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung

11:00 DEU: Würth, Bilanz-Pk

12:00 USA: Home Depot, Q1-Zahlen

13:30 CHN: Alibaba, Jahreszahlen

14:00 NLD: Signify, Hauptversammlung

15:00 NOR: Equinor, Hauptversammlung

15:00 CHE: VAT, Hauptversammlung

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 4/24

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen

22:30 CHE: Alcon, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur ohne Zeitangabe

DEU: Encavis, Q1-Zahlen (detailliert)

AUT: AT&S, Jahreszahlen (Online-Pk 9.30 h)

NLD: Euronext, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

01:50 JPN: Erzeugerpreise 4/24

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 4/24 (vorläufig)

08:00 GBR: Arbeitslosenquote 3/24

08:00 DEU: Verbraucherpreise 4/24 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 4/24

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 4/24

09:00 ESP: Verbraucherpreise 4/24 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 5/24

11:00 GRC: Verbraucherpreise 4/24

14:00 POL: Handels- und Leistungsbilanz 3/24

14:30 USA: Erzeugerpreise 4/24

Redaktion onnvista/dpa-AFX