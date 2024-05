EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES: Die Produktionsanlage MEDLINE für die Bearbeitung von Kontaktlinsen setzt sich im Markt weiter durch

EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Verkauf

SINGULUS TECHNOLOGIES: Die Produktionsanlage MEDLINE für die Bearbeitung von Kontaktlinsen setzt sich im Markt weiter durch



14.05.2024

SINGULUS TECHNOLOGIES: Die Produktionsanlage MEDLINE für die Bearbeitung von Kontaktlinsen setzt sich im Markt weiter durch

Anwendungsspektrum ausgebaut

Kapazität der neuen Maschinengeneration deutlich höher

Kahl am Main, den 14. 05. 2024 – Die Fertigungsanlage MEDLINE von SINGULUS TECHNOLOGIES, die speziell für die Bearbeitung von Kontaktlinsen entwickelt wurde, setzt sich kontinuierlich im Markt durch. In enger Zusammenarbeit mit Kunden hat SINGULUS TECHNOLOGIES in den letzten Monaten die erforderliche Maschinentechnik für die Aufbereitung und Fertigung von Kontaktlinsen validiert. Die bestehenden Anlagenkonzepte wurden optimiert und kundenspezifische Prozess- und Verfahrensvarianten entwickelt. Dabei werden die Anlagen unter Berücksichtigung sämtlicher regulatorischer Anforderungen entwickelt und hergestellt, um höchste Produktqualität sicherzustellen, die Vorschriften der internationalen Gesundheitsbehörden zu erfüllen und insbesondere auch den für die Branche einschlägigen Standards und Vorgaben der GMP und GxP/FDA Regularien zu entsprechen.

Dr.-Ing. Stefan Rinck, CEO von SINGULUS TECHNOLOGIES, unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Schlüsselkunden: „Unsere Prozessanlagen wurden speziell dafür entwickelt, Kontaktlinsen von Materialrückständen zu reinigen und anschließend zu beschichten. Wir haben nun Anlagen entwickelt, in denen verschiedene Arten von Kontaktlinsen, wie zum Beispiel Tages- und Monatslinsen, zuverlässig bearbeitet werden können.“ Dr. Rinck fügt hinzu: „In den letzten Wochen konnten wir einen weiteren Auftrag für eine solche Produktionsanlage verbuchen. Dies zeigt, dass wir mit unseren Anlagen den Anforderungen des Marktes und unserer Kunden gerecht werden.“

Hintergrund:

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt nasschemische Verfahren wie Reinigen, Ätzen und Abscheiden für optische Substrate aus Glas, Polymer- oder Monomerkomponenten und bietet maßgeschneiderte Maschinen für die Oberflächenbehandlung an. Der Markt für Kontaktlinsen ist ein wachsender Sektor in der Medizintechnikbranche, der sich durch eine zunehmende Nachfrage der Verbrauer für Kontaktlinsen und ihre vielfältigen medizinischen Anwendungen auszeichnet. Mit dem stetigen Marktwachstum und der Innovationsdynamik im Bereich neuer Produkte sieht SINGULUS TECHNOLOGIES vielversprechende Chancen, auch in Zukunft eine führende Rolle in diesem Markt zu spielen.

SINGULUS TECHNOLOGIES – Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik, Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren.

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung. Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

