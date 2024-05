Trading Signal AMD - Bodenbildung abgeschlossen

Die Aktie von AMD ist in den letzten Wochen stark abgestraft worden. Vom Hoch bei 228 Dollar Anfang März ging es in den letzten Wochen bis knapp über 140 Dollar nach unten. Eine Korrektur von mehr als 35 Prozent. Das ist etwas zu viel des Guten gewesen, vor allem wenn man sich die Erwartungen der Analysten für Umsatz und Gewinn in den kommenden Quartalen anschaut. Hier werden deutliche Steigerungen bis in Bereiche von 34 Prozent Umsatzssteigerung und über 150 Prozent Gewinnsteigerung in den nächsten vier Quartalen auf Jahresbasis erwartet.

Weiterlesen mit Plus-AbonnementNoch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Premium-Artikel lesen

Chartzeit: Exklusive Trading- und Investmentideen

Xetra® Echtzeitkurse für Aktien, ETNs und ETCs

15 Tage kostenlos als Neukunde testen Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Nur 9,90 € pro Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung