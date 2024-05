Trading-Chance Siemens: Bullenfalle nach Quartalsbilanz – die Bären sind am Zug

Werbung

Im Vorfeld der heute anstehenden Quartalsergebnisse war die Siemens-Aktie zu Wochenbeginn auf einen neuen Verlaufsrekord gestiegen. Aber die Zahlen waren keineswegs so überzeugend, wie sich die Käuferseite das im Vorfeld gedacht hatte. Die Aktie fällt deutlich, der Ausbruchsversuch wird damit aktuell zu einer Bullenfalle: Eine Trading-Chance Short.

Bereits vor zwei Monaten hatte der Kurs der Siemens-Aktie einen Schwächeanfall, als im Zuge einer Investorenkonferenz die bislang angenommene Dynamik des Umsatzwachstums infrage gestellt wurde. Auffällig war, dass die Aktie danach nicht wieder in Fahrt kam. Erst in den Tagen vor der heute vorgelegten Bilanz des zweiten Geschäftsjahresquartals (Geschäftsjahresende ist bei Siemens immer der 30.9.) gingen die Bullen wieder zur Attacke über … und wurden von den Verkäufern überrollt, die auf Basis der aktuellen Zahlen die Gelegenheit zum Ausstieg nahe am Rekordhoch nutzten. Nicht ohne Grund:

Ergebnis und Prognose enttäuschen die Optimisten

Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis um 18 bewegt sich die Bewertung der Siemens-Aktie derzeit am oberen Ende dessen, was in den Jahren vor der Verzerrung durch Corona üblich war. Um diesen teuren Level zu halten, hätten die heute vorgelegten Zahlen durchweg überzeugen müssen. Aber das taten sie mehrheitlich nicht.

So lag der Umsatz leicht unter dem Vorjahreszeitraum und knapp unter der durchschnittlichen Analystenprognose. Auch der Gewinn im wichtigsten Bereich des Industriegeschäfts verfehlte mit 2,5 Milliarden (Vorjahreszeitraum 2,58 Mrd.) die Prognose von 2,7 Milliarden Euro. Für das am 30.9. endende Geschäftsjahr 2023/2024 setzte der Konzern seine Gewinnprognose pro Aktie in eine Range zwischen 10,40 und 11,00 Euro, die Analysten hatten bislang im Schnitt 10,96 Euro gesehen.

Fehlausbruch bringt das Bären-Lager in vorteilhafte Position

Hätten die Anleger im Vorfeld den Kopf eingezogen und sich dadurch auf negative Überraschungen eingestellt, hätten solche Ergebnisse keinen größeren Schaden im Chartbild anrichten müssen. Aber durch den vorherigen Anstieg auf neue Rekorde wurde die Aktie angreifbar … und zeigt damit jetzt ein Chartbild, das für die Bären höchst verlockend wirkt:

Quelle: marketmaker pp4

Das Bullen-Lager hatte Siemens im Vorfeld der Bilanz über die das bisherige Rekord-Verlaufshoch einschließende Widerstandszone 184,84 zu 186,98 Euro gezogen, in der Erwartung, mit starken Quartalszahlen dann einen Run in Richtung der runden 200 Euro-Marke zu sehen. Doch jetzt kam es zum Gegenteil:

Der Siemens-Kurs rutscht erheblich ab und ist damit wieder in die vorherige Trading-Range zurückgefallen. Dies in Kombination mit der auffälligen, negativen Divergenz des RSI-Indikators (unten im Chart) zum Kursverlauf generiert eine realistische Chance auf einen Test des unteren Endes der Spanne bei 171 Euro. Aber dort muss die Aktie, nicht zuletzt mit Blick auf die eher hohe Bewertung und den Umstand, dass die Dividende bereits ausgezahlt wurde und damit kein Grund wäre, die Aktie stur zu halten, nicht wieder aufwärts drehen. Jetzt stünde, nachdem das Bären-Lager auf einmal in der Vorderhand ist, auch ein Test der Kreuzunterstützung aus 200-Tage-Linie und Januar-Hoch im Bereich 156,47 zu 157,78 Euro als Möglichkeit im Raum.

Korrekturwahrscheinlichkeit nimmt erheblich zu – die Short-Seite wird interessant

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 224,146 Euro, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 3,9. Den Stop Loss würden wir bei 194,00 Euro in der Aktie ansiedeln, dieser Level entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 3,00 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Siemens lautet HS5JTK.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 184,84 Euro, 186,98 Euro, 188,88 Euro

Unterstützungen: 171,06 Euro, 157,78 Euro, 156,47 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Siemens

Basiswert Siemens WKN HS5JTK ISIN DE000HS5JTK9 Basispreis 224,146 Euro K.O.-Schwelle 224,146 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 3,9 Stop Loss Zertifikat 3,00 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.