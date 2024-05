Entdecken Sie ETFs mit festen Laufzeiten

Was sind iBonds ETFS?

iBonds ETFs sind innovative Anleihen-ETFs, die ein festes Fälligkeitsdatum haben. Sie halten ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit ähnlichen Fälligkeitsterminen, bieten regelmäßige Ertragszahlungen und schütten im angegebenen Fälligkeitsjahr eine Endauszahlung aus.

Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück





iBonds ETFs zeichen sich dadurch folgende Eigenschaften aus:

Fälligkeit wie bei einer Anleihe: iBonds haben ein bestimmtes Fälligkeitsdatum, an dem sie das Kapital zurückzahlen, ähnlich wie herkömmliche Anleihen

Handelbarkeit wie eine Aktie: iBonds können wie eine Aktie oder ein ETF gekauft und verkauft werden und bieten somit die Flexibilität, während der Laufzeit ein- und auszusteigen

Diversifiziert: iBonds bieten ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen einer gewünschten Anlageklasse, das Anleger in einer einzigen Transaktion erwerben können.

