EQS-News: Northern Data Group und VAST Data schließen Partnerschaft zur Bereitstellung einer marktführenden, schnellen und energieeffizienten KI-Cloud

Northern Data Group‘s Taiga Cloud bietet ein umfassendes KI-as-a-Service-Angebot für Europa unter Einsatz von NVIDIA-GPUs und der VAST Data Plattform

Im Rahmen der Partnerschaft werden KI-Cloud-Dienste in Europa angeboten, die zu 100 Prozent mit CO2-freier Energie betrieben werden

Taiga Cloud bietet Zugang zu einem umfangreichen NVIDIA-GPU-Netzwerk in Europa mit über 20.000 GPUs



Frankfurt am Main – 22. Mai 2024 – Northern Data Group's GenAI Cloud-Plattform, Taiga Cloud, ein führender europäischer Anbieter von generativen KI-Cloud-Diensten (Cloud Service Provider, CSP) und VAST Data, das KI-Datenplattform-Unternehmen, haben heute eine strategische Partnerschaft angekündigt. Gemeinsam werden Taiga Cloud und VAST spezielle, skalierbare generative KI-Cloud-Dienste in Europa anbieten, die zu 100 Prozent mit CO2-freier Energie betrieben werden.

Nach Prognosen der Unternehmensberatung Gartner[1] könnte KI bis 2030 bis zu 3,5 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs verursachen. Um dieser steigenden Nachfrage gerecht zu werden, suchen Unternehmen nach nachhaltigen und energieeffizienten KI-Lösungen. Taiga Cloud, ein Cloud-Partner im NVIDIA Partner Network, bietet Zugang zu einem großen NVIDIA-GPU-Netzwerk in Europa mit über 20.000 NVIDIA-GPUs, darunter die neuesten NVIDIA H100 und A100 Tensor Core GPUs. Die Plattform wird vollständig mit erneuerbarer, CO2-freier Energie betrieben und weist einen Nutzungsgrad bei der Energieeffizienz von weniger als 1,2 (Power Usage Effectiveness, PUE) auf.

Die Kombination dieser Effizienz mit der differenzierten Disaggregated Shared Everything (DASE)-Architektur von VAST und der Similarity Data Reduction-Software ermöglicht den Zugang zu einer schnellen, latenzarmen und datenunabhängigen Cloud, die für beschleunigtes Computing ausgelegt ist und gleichzeitig sicherstellt, dass Unternehmen keine Kompromisse bei ihren Nachhaltigkeitszielen eingehen müssen.



„Die Northern Data Group ist bestrebt, erstklassige Lösungen anzubieten, die mit Energie aus erneuerbaren Quellen betrieben werden“, sagte Aroosh Thillainathan, Gründer und CEO der Northern Data Group. „Diese Partnerschaft mit VAST Data leistet genau das und trägt dazu bei, skalierbare und nachhaltige Lösungen für unsere Kunden bereitzustellen, damit sie ihre besten Ideen in die Tat umsetzen können.“



Zu den Hauptvorteilen für Kunden, die Taiga Cloud der Northern Data Group mit der VAST-Datenplattform nutzen, gehören:

Reduzierter ökologischer Fußabdruck mit nachhaltiger Infrastruktur: Mit einer erstklassigen Infrastruktur und den neuesten Flüssigkühlungstechnologien zur Optimierung der GPUs für maximale Effizienz, Lösungen für erneuerbare Energien und Abfallreduzierung sowie den effizienten Datenmanagementfunktionen von VAST können Unternehmen angesichts energieintensiver KI-Implementierungen und -Anwendungen ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele erreichen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Zuverlässiges Cloud-Service-Angebot: Die VAST Data Plattform bietet einen einfachen API-Zugang, um ihre Speicher-, Datenbank-, Global Namespace- und Compute-Engine-Fähigkeiten in die breit gefächerten fortschrittlichen Cloud-Datenservices und den Support von Taiga Cloud einzubinden, und ermöglicht es Taiga Cloud, erstklassige Services an Kunden weiterzugeben.

Verbesserte Performance mit Enterprise-Funktionen: Die Leistungsfähigkeit von VAST, insbesondere für KI-getriebene Anwendungen, die einen hohen Durchsatz und schnelle Zugriffsgeschwindigkeiten erfordern, sowie die Flexibilität und Multi-Tenancy ermöglichen es der Taiga Cloud, Kunden bei der Verwaltung, dem Transfer und dem Schutz ihrer Daten mit Funktionen auf dem Niveau von Großunternehmen zu unterstützen. Überlegene Service-Levels, insbesondere bei der GPU-Cluster-Interkonnektivität und der Speichergeschwindigkeit, sind ebenfalls möglich, was für rechenintensive Workloads entscheidend ist.

Erweiterter Zugang zu sicheren, datenschutzkonformen GPU-Diensten: Dank der Multi-Tenant-fähigen, skalierbaren Lösungen von VAST skaliert die Taiga Cloud sicher und effizient ihre Infrastruktur in perfektem Einklang mit ihrem wachsenden Kundenstamm – was es der Taiga Cloud ermöglicht, Startups und kleinere Unternehmen zu bedienen, die möglicherweise nicht das Kapital haben, um unabhängig in eine Hochleistungs-Computing-Infrastruktur zu investieren.



„Mit der VAST Data Plattform bringt Taiga Cloud eine der führenden GPU-beschleunigten Clouds in Europa mit zuverlässigen Service- und Supportangeboten für die Bereitstellung von generativer KI auf den Markt“, sagt Chris Morgan, Vice President, Solutions bei VAST Data. „VAST bietet CSPs Software-Infrastrukturlösungen mit der Geschwindigkeit, Skalierbarkeit, Sicherheit und GDPR-konformen Prozessen, die datenintensive Unternehmen weltweit für ihre KI-Workflows benötigen.“



Über die Northern Data Group:

Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von spezialisierten Infrastrukturlösungen für High-Performance Computing und Forschungseinrichtungen und setzt dabei GPU- und ASIC-basierte Lösungen ein. Unsere dynamische Rechenleistung treibt Innovation in unseren drei Kerngeschäftsplattformen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Mit unserer HPC-Infrastruktur nehmen wir eine Vorreiterrolle in der Computing-Entwicklung ein, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreibt. Unsere Partnerschaften mit branchenführenden Herstellern einschließlich Gigabyte, AMD und NVIDIA sind von grundlegender Bedeutung für die Innovationsbeschleunigung in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie.



Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989



Über VAST Data

VAST Data ist das Datenplattform-Unternehmen für das KI-Zeitalter. Als neuer Standard für KI-Infrastrukturen in Unternehmen vertrauen Organisationen auf die VAST Data Platform, um ihre datenintensiven Datenverarbeitungsanforderungen zu erfüllen. VAST Data ermöglicht es Unternehmen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen, indem es eine einfache und skalierbare KI-Infrastruktur bereitstellt, die von Grund auf für Deep Learning und GPU-beschleunigte Rechenzentren und Clouds entwickelt wurde. VAST Data wurde 2019 gegründet und ist das am schnellsten wachsende Dateninfrastrukturunternehmen der Geschichte. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte VAST Data auf X (ehemals Twitter) und LinkedIn und folgen Sie dem Unternehmen.



Medienkontakt

Austin Weedfall

VAST Data

press@vastdata.com

[1]Gartner Says CIOs Must Balance the Environmental Promises and Risks of AI

