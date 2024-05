GNW-Adhoc: Rackspace Technology baut Marktführerschaft mit Ernennung zum "Global Alliances Service Provider of the Year, Americas" von Dell Technologies weiter aus

^SAN ANTONIO, May 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology(®) (NASDAQ:

RXT) - das führende Unternehmen für End-to-End-, Hybrid-Multicloud- und KI- Lösungen - gab heute seine Auszeichnung als ?Dell Technologies Global Alliances Service Provider of the Year, Americas" bekannt. Die Anerkennung kombiniert die erstklassigen Produkte und Lösungen von Dell mit der führenden IT-Beratung und den Dienstleistungen von Rackspace Technology, um die Geschäfts- und IT- Herausforderungen der Kunden zu lösen. Damit unterstreicht Rackspace seine Marktführerschaft und sein Engagement, transformative digitale Lösungen in großem Maßstab voranzutreiben und den gemeinsamen Kunden einen echten Mehrwert zu bieten. Durch diese Zusammenarbeit bieten Rackspace Technology und Dell Technologies eine robuste Reihe integrierter Funktionen, die Kunden dabei helfen, Innovationen voranzutreiben, ihr Kerngeschäft zu schützen, ihre Unternehmen zukunftssicher zu machen und neue Möglichkeiten für das Unternehmenswachstum zu erschließen. ?Rackspace fühlt sich geehrt, von Dell Technologies mit dem Global Alliances Service Provider of the Year Award für Amerika ausgezeichnet zu werden! Unsere langjährige Zusammenarbeit mit Dell hat entscheidend dazu beigetragen, Innovationen voranzutreiben und unseren Kunden außergewöhnliche Geschäftsergebnisse zu liefern", so Adrianna Bustamante, Vice President of Private Cloud Partnerships and Demand Generation. ?Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unsere gemeinsamen Bemühungen, die Hybrid-Multicloud-, Gesundheits- und KI-Landschaft zu transformieren. Diese Bemühungen haben es den Kunden ermöglicht, ihre Kosten zu senken, die Kontrolle über Daten zu verbessern und neue KI-Anwendungsfälle zu erschließen, während sie gleichzeitig strenge Compliance- und Sicherheitsanforderungen erfüllen." Seit mehr als 20 Jahren arbeiten Rackspace Technology und Dell Technologies zusammen, um Innovationen voranzutreiben und überragende Geschäftsergebnisse im Bereich Hybrid-Multicloud und KI zu erzielen. Gemeinsam helfen wir Unternehmen, die Komplexität hybrider Multicloud-Umgebungen zu bewältigen, indem wir skalierbare, sichere und leistungsstarke Lösungen anbieten. Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-Technologielösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/18b15581-a931-4ccf- af49-7e1cd5e9fe46 °