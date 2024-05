Podcast Live: @goldeseltradinginvesting x @investflow1988– Aktientalk | Invest 2024

► Darum geht's im Video: In diesem Live-Podcast von der Invest 2024 analysieren Goldesel und Investflow die neuesten Zahlen von Alphabet, Microsoft und Intel. Außerdem diskutieren die beiden die positiven Erwartungen an Amazon, die Performance von AMD und Nvidia sowie die Risiken im Chip-Sektor. Darüber hinaus beleuchten sie den Versicherungssektor, insbesondere Allianz und Munich Re, und erläutern ihre Präferenz für globale Unternehmen mit starken Fundamentaldaten.



Timestamps:

00:00 ► Einführung und Rückblick auf die Invest 2024

01:19 ► Aktuelle Zahlen und Entwicklungen bei Alphabet

06:33 ► Aktuelle Zahlen und Entwicklungen bei Microsoft

09:35 ► Analyse der Microsoft-Zahlen

12:44 ► Bewertung von Alphabet und Microsoft

20:48 ► Enttäuschende Ergebnisse bei Intel

27:07 ► Performance und Aussichten von Chip-Unternehmen: AMD und Nvidia

29:41 ► Risiken und Herausforderungen in der Chipindustrie

39:54 ► Versicherungs- und Rückversicherungssektor: Allianz vs. Munich RE

41:25 ► Die Bedeutung eines starken Managements und finanzieller Stabilität

42:13 ► Globale Unternehmen mit starken Fundamentaldaten



