Angesichts der Feiertage in den USA und Großbritannien zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt am Montag ein sehr ruhiger Handel ab. Der Dax stieg in der ersten Handelsstunde leicht an und kletterte zeitweise auf die Marke von 18.730 Punkten.

Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbanken hatte die Rekordrally im Dax zuletzt ausgebremst, nachdem er Mitte Mai mit 18 892 Punkten einen Höchststand erreicht hatte. Eine erste Orientierungsmarke nach unten bietet das Korrekturtief vom Freitag bei 18 515 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Montagmorgen um 0,1 Prozent zu 27 151 Punkte. Der EuroStoxx 50, das Leitbarometer der Eurozone, trat auf der Stelle.

Kursausschläge begrenzt bei den Einzelwerten

Die Kursausschläge bei den Einzeltiteln im DAX40 halten sich in Grenzen zum Wochenstart, mit einem Zugewinn von 1,56 Prozent führt Siemens Energy die Gewinnerliste an, Qiagen ist mit -0,73 Prozent aktuell größter Verlierer im deutschen Leitindex. (mit Material von dpa-AFX)