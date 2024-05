Rückblick:

Nach einer eher ruhigen Handelswoche im Euro/Dollar-Währungspaar gab es dann am Donnerstag einen größeren Rücksetzer in den unteren 1,08 Dollar-Bereich. Dieser wurde allerdings noch vor Wochenfrist wieder komplett egalisiert. Was steht in der bevorstehenden Handelswoche an?

Ausblick:

Die Handelswoche am Devisenmarkt beginnt zunächst eher ruhig mit einem US-Feiertag (Memorial Day). Der Höhepunkt der bevorstehenden Handelswoche kommt erst am Freitagnachmittag, wenn um 14:30 Uhr der PCE Preisindex (Inflationsdaten) publiziert wird. Die Daten sind ein wichtiger Gradmesser für die US-Notenbank was die weitere Geldpolitik anbelangt.

Die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen in den kommenden Monaten war in den vergangenen Wochen stetig gesunken, die Inflation in Übersee erweist sich als sehr hartnäckig. Am Mittwoch werden Inflationsdaten aus den einzelnen deutschen Bundesländern erwartet und am Donnerstagnachmittag steht das vorläufige US-BIP auf dem Kalender.

Charttechnischer Ausblick:

Im Bereich 1,0810 bis 1,0820 Dollar befindet sich die kurzfristig entscheidende (Horizontal-) Unterstützungszone für die Käuferseite. Diese war Basis für den kräftigen Erholungsschub am vergangenen Freitag.

Insgesamt ist der Rücksetzer seit dem Monatshoch um 1,0895 Dollar bislang lediglich korrektiver Natur und sollte tendenziell von einem erneuten Aufwärtsschub abgelöst werden. Ein Stundenschluss oberhalb der Abwärtstrendlinie im 4-Stundenchart um 1,0865 Dollar könnte Anschlussorders auf der Oberseite in den Bereich 1,0895 bis 1,0950 Dollar nach sich ziehen.

Oberhalb von 1,0810 Dollar ist dies das präferierte technische Szenario für die kommenden Handelstage.

Montag: US-Feiertag/ nur Daten aus der zweiten Reihe

Dienstag: 16 Uhr US-Verbrauchervertrauen

Mittwoch: ganztags: Inflationsdaten Deutschland

Donnerstag: 14:30 Uhr vorl. US BIP

Freitag: 14:30 Uhr PCE Preisindex USA