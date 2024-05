Märkte im Rekordmodus: Wie lange hält das Goldilocks-Szenario noch? - ntv Zertifikative 25.05.24

In der Vergangenheit haben sich die #Börsen gerade in den Sommermonaten eher unterdurchschnittlich entwickelt. In diesem Jahr ist davon noch nicht viel zu spüren. Denn bis zuletzt blieben die Märkte weiter im Rekordmodus. Wird das auch über den Sommer hinweg so bleiben können? Und welche Rolle spielen dabei die bevorstehende #Präsidentschaftswahl in den #USA sowie die #Notenbanken? Über mögliche Strategien für #Anlegerinnen und #Anleger diskutiert Friedhelm Tilgen mit Matthias Hüppe von der #HSBC und dem Finfluencer Lars Erichsen von Erichsen Geld & Gold.



