Zölle und weltweite Konflikte - ntv Zertifikate 15.08.2025

HSBC · Uhr

Am #Ölmarkt bleibt es turbulent. Grund dafür sind nicht nur die #USZölle, aber auch weltweite Konflikte wie der der Krieg gegen die Ukraine. Wie Trader die teils heftigeren Schwankungen nutzen können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Matthias Hüppe von der #HSBC.

