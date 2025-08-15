Zölle und weltweite Konflikte - ntv Zertifikate 15.08.2025

Am #Ölmarkt bleibt es turbulent. Grund dafür sind nicht nur die #USZölle, aber auch weltweite Konflikte wie der der Krieg gegen die Ukraine. Wie Trader die teils heftigeren Schwankungen nutzen können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Matthias Hüppe von der #HSBC.



