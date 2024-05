Optimismus vs.higher for longer

US-Indizes auf Erholungskurs

Weitere Zinsschritte stehen in Frage

Diese Woche einige Makro-Termine

Nach einer turbulenten Woche, geprägt von guten Quartalszahlen im Schatten der Zinssorgen, kam es zumindest an den US-Aktienmärkten zu einem positiven Wochenausklang. Noch jüngst signalisierten die Fed-Notenbaner, dass aufgrund der robusten Wirtschaftsdaten ein längeres Festhalten an den hohen Zinsen nicht unwahrscheinlich sei. Während dies zuletzt für Unmut bei den Marktteilnehmern sorgte, wendete sich das Blatt am Freitag. So ergaben die endgültigen Ergebnisse des von der University of Michigan erhobenen Konsumklimas, dass die Inflationserwartungen der Verbraucher im Mai niedriger ausfielen als zunächst ermittelt. Insgesamt konnte der S&P 500 somit ein Tagesplus von 0,7 % verbuchen und ging mit 5.304 Punkten aus dem Handel. In Europa schlossen die Indizes hingegen nahezu unverändert. Der DAX notierte zu Handelsschluss bei 18.693 Zählern, während der Euro Stoxx 50 mit 5.035 Punkten die Woche beendete.Während eine erste Senkung am 6. Juni mittlerweile als sehr wahrscheinlich gilt, treibt die Marktteilnehmer derweil vor allem die Frage um, wie es danach weitergeht. Diesbezüglich sorgte Bundesbank-Präsident Nagel am Freitag für Unsicherheit. Gegenüber Bloomberg TV konstatierte er, dass nach einer ersten Zinssenkung nicht gleich weitere folgen müssten. Insofern sei es erst einmal angemessen abzuwarten und die Indikatoren zu beobachten. Der weitere geldpolitische Pfad ist also von Unsicherheit geprägt.Auch in dieser Woche steht wieder eine Vielzahl wichtiger Veröffentlichungen auf der Agenda. Jenseits des Atlantiks bleibt es aber aufgrund des heutigen Memorial Days zunächst einmal ruhig. Hierzulande wird das Institut für Wirtschaftsforschung heute Morgen einige neue Zahlen publizieren, darunter das Ifo-Geschäftsklima sowie aktualisierte Erwartungen. Wir rechnen mit einem leichten Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex auf 90 Punkte. Gegen Mittag wird EZB-Chefvolkswirt Philip Lane dann im Rahmen einer Rede weitere Notenbankimpulse geben. Am Dienstagmorgen wird die EZB außerdem aktuelle Inflationserwartungen der Verbraucher veröffentlichen. Am Mittwoch erwarten uns dann neue Daten zur hiesigen Inflationsentwicklung, wir prognostizieren 2,3 % (YoY). Zum Wochenabschluss könnte die von der Fed besonders beobachtete PCE-Kernrate in den USA weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs geben.