Nach dem äußerst ruhigen Wochenstart steht den Anlegern am deutschen Aktienmarkt wohl auch am Dienstag wenig Bewegung ins Haus. Eine Stunde vor dem Handelsstart indizierte der X-Dax den deutschen Leitindex 0,1 Prozent höher auf 18.795 Punkte.

Der Dax bewegt sich in Trippelschritten wieder auf sein jüngstes Rekordhoch von Mitte Mai bei 18.892 Punkten zu. Zwischenzeitlich hatte die Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbanken zu einer kleinen Korrektur bis auf 18.515 Punkte geführt.

„Nach dem US-Feiertag geht die Börsenwoche erst heute richtig los“, betonte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. „So niedrig wie gestern war das Handelsvolumen bei den 40 Dax-Werten zuletzt am letzten Handelstag des Jahres 2023. Von daher muss sich heute erst zeigen, ob die gestrigen Kursgewinne nachhaltig sind.“

Unternehmensseitig bleibt es sehr ruhig. Interessant finden Börsianer vor allem ein optimistisches Handelsblatt-Interview mit dem Chef der Siemens-Sparte Smart-Infrastructure, Matthias Rebellius. Darin avisierte er schnelleres Wachstum und Marktanteilsgewinne seines Bereichs, und stellte auch höhere Profitabilitätsziele in Aussicht.

Kein Handel an der Wall Street

An den US-Aktienbörsen hat am Montag wegen des Feiertags Memorial Day kein Handel stattgefunden.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben nach dem freundlichen Start in die Woche am Dienstag keine einheitliche Richtung mehr eingeschlagen. Aus den USA kamen keine Impulse, da dort der Handel am Montag wegen eines Feiertages geruht hatte.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.850 -0,13 Prozent Hang Seng 18.835 +0,04 Prozent CSI 300 3.619 -0,45 Prozent

Renten

Anleihenindex Kurs Veränderung Bund-Future 130,26 -0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,552 +0,24 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,460 -0,29 Prozent

Devisen: Euro legt zum US-Dollar zu

Im Tagesverlauf dürften vor allem Konjunkturdaten aus den USA Interesse wecken. Es handelt sich allerdings um Daten aus der zweiten Reihe, die in der Regel weniger Kursbewegung entfachen. Erwartet werden Zahlen vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung. Aus der EZB und der US-Zentralbank Fed äußern sich mehrere hochrangige Vertreter.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0877 +0,17 Prozent USD / JPY 156,68 -0,13 Prozent EUR / JPY 170,41 +0,03 Prozent

Ölpreise legen zu

Die Erdölpreise bewegen sich nach wie vor in einer engen Handelsspanne. Die zahlreichen Krisen und Kriege auf der Welt haben am Ölmarkt nur zeitweise zu höheren Risikoaufschlägen geführt. Der Gaza-Krieg stellt zwar grundsätzlich eine Bedrohung für die Rohölproduktion im Nahen Osten dar. Bisher ist die Förderung aber nicht in größerem Ausmaß von dem Konflikt betroffen.

Aufmerksamkeit rief ein Schusswechsel zwischen israelischen und ägyptischen Truppen hervor, bei dem ein ägyptischer Soldat getötet wurde. Das Verhältnis zwischen Israel und Ägypten hat sich seit Beginn des Gaza-Kriegs eingetrübt. Schon zu Beginn des Kriegs kam es zu einem Zwischenfall, bei dem Israel aus Versehen einen ägyptischen Militärposten in der Nähe eines Grenzübergangs beschossen hatte

Sorte Kurs Veränderung Brent 83,28 USD +0,18 USD WTI 78,87 USD +1,15 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 6,30 (4,20) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 80 (65) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 46 (40) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 200 (190) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR KION AUF 56 (60) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 274 (359) EUR - 'HOLD'

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR FORD AUF 10,50 (9,75) USD - 'VERKAUFEN'

- BERENBERG STARTET PLANISWARE MIT 'BUY' - ZIEL 29 EUR

- BERNSTEIN HEBT HERMES AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 2493 (2413) EUR

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 194 (191) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 950 (938) EUR - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 169 (165) CHF - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN SENKT FEVERTREE DRINKS AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 1050 (1075) PENCE

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 267 (330) EUR - 'BUY'

- RBC SENKT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1125 (1250) PENCE - 'OUTPERFORM'

- UBS SENKT AEGON AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 6,65 (6,30) EUR

Termine Unternehmen

07:00 LUX: Adler Group, Q1-Zahlen

10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung

10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung, Frankfurt/M.

10:00 AUT: OMV, Hauptversammlung

10:00 NOR: Yara, Hauptversammlung

10:30 BEL: Solvay, Hauptversammlung

11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung

11:00 DEU: Zeal Networ, Hauptversammlung

11:00 ITA: Pirelli, Hauptversammlung

15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung

19:30 USA: Bristol Myers Squibb, Hauptversammlung

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Großhandelspreise 4/24

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 4/24

15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 3/24

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 5/24

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 5/24

Sonstige Termine

DEU: Gläubigerversammlung von Galeria entscheidet über Insolvenzplan

11:00 DEU: Auftaktveranstaltung des «Sommers der Berufsausbildung» mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), Berlin

13:00 DEU: Urteil OLG Düsseldorf verhandelt über Streit zwischen Adidas und Nike

EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister und -Ministerinnen - 2. Tag

EUR: Treffen der EU-Verteidigungsminister und -Ministerinnen

Redaktion onvista/dpa-AFX