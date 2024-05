Trading-Chance Brenntag: Jetzt wäre hier wieder Luft nach oben

Werbung

Vor gut einem halben Jahr hatten wir an dieser Stelle einen Short-Trade auf die Aktie des Chemie-Großhändlers Brenntag vorgestellt. Derzeit liegt dieser Trade gut 35 Prozent vorne … und die könnte man jetzt mitnehmen und die Seiten wechseln, denn nachdem man lange meinte, der Schwerkraft trotzen zu können, übertreiben es die Akteure jetzt auf der Unterseite.

Man musste sich ja schon wundern: Niemand konnte übersehen, dass die heimische Chemiebranche erhebliche Probleme hatte. Wie also hätte es dem Chemikalien-Großhändler Brenntag da so völlig anders gehen können? Trotzdem war die Brenntag-Aktie noch fast bis an das 2021 bei 87,40 Euro markierte Rekordhoch gelaufen, bevor sie Anfang März dann doch den Gesetzen der Schwerkraft gehorchte. Da wir im Dezember einen eher weiten Stop Loss angesetzt hatten, hielt dieser diesem letzten Aufgebot der Bullen aber stand, so dass man bei diesem Short-Trade aktuell gut 35 Prozent vorne liegt. Ein Gewinn, über dessen Mitnahme man jetzt nachdenken sollte, denn:

Jetzt wäre die Bewertung der Aktie günstig

Was sich die Käufer dabei gedacht hatten, als sie die Brenntag-Aktie noch Anfang des Jahres bis hinauf ans 2021er-Hoch zogen, man weiß es nicht. Aber als Anfang März im Zuge der da vorgelegten 2023er-Bilanz der Ausblick auf 2024 auf den Tisch kam, gingen die Verkäufe auf einmal doch los. Und das, obwohl das Unternehmen grundsätzlich ein Wachstum beim operativen Gewinn avisierte. Die Anfang Mai vorgelegten Ergebnisse des ersten Quartals waren dann zwar mager, zugleich peilt Brenntag jetzt nur noch das untere Ende der im 2024er-Ausblick genannten Spanne beim operativen Gewinn an. Aber damit läge man immer noch auf dem Niveau von 2023. Was bedeutet:

Der Gewinn bleibt in etwa gleich, die Aktie ist aber erheblich gefallen. Dadurch ist die Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) für den aktuell im Schnitt von den Experten erwarteten Gewinn pro Aktie auf 13 gefallen … das ist ganz am unteren Ende der Bewertungsspanne der vergangenen zehn Jahre. Kurz: Die Brenntag-Aktie wäre jetzt günstig, was auch die Analysten so sehen: Deren durchschnittliches Kursziel liegt derzeit bei 83,70 Euro und damit sehr weit über dem jetzt deutlich gedrückten Level der Aktie. Und dieser im März begonnene Druck führt zugleich dazu, dass …

Klar überverkauft im Bereich einer Unterstützungszone

… die Aktie markttechnisch klar überverkauft ist, während sie zugleich am unteren Ende einer bis ins Frühjahr 2023 zurückgehenden Supportzone notiert … wobei nur die vor einigen Tagen erfolgte Auszahlung der Dividende (1,74 Euro am 24.5.), dass der Kurs an deren unterem Ende angekommen ist. Zwar sollte man sicherheitshalber einkalkulieren, dass auch diese Zone bricht, Brenntag noch in die nächste Auffangzone im Bereich 53,58/54,94 Euro zurücksetzt und den Stop Loss sicherheitshalber erst einmal knapp darunter und damit eher weit ansetzen. Aber:

Quelle: marketmaker pp4

In dieser Gesamtkonstellation muss die Aktie keineswegs zwingend weiter nachgeben, daher wäre jetzt ein durchaus interessanter Zeitpunkt gegeben, um auf der Short-Seite Kasse zu machen und ins bullische Lager überzulaufen.

Ein Long-Trade, der gezielt noch Spielraum lässt

Für diese Trading-Chance stellen wir Ihnen ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Mit einem Basispreis und Knockout-Level von 38,514 Euro kommt das Zertifikat aktuell auf einen Hebel von 2,45. Den Stop Loss würden wir bei 52,50 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspricht einem Kurs von ca. 1,38 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Brenntag lautet TT1478.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 67,58 Euro, 73,98 Euro, 78,28 Euro, 87,12 Euro, 87,40 Euro

Unterstützungen: 65,02 Euro, 54,94 Euro, 53,58 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die Brenntag-Aktie

Basiswert Brenntag WKN TT1478 ISIN DE000TT14784 Basispreis 38,514 Euro K.O.-Schwelle 38,514 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,45 Stop Loss Zertifikat 1,38 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.