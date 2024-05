Dax verliert 200 Punkte - Adidas Tagesgewinner - Delivery Hero unter Druck

Die wieder etwas gestiegene Inflation in Deutschland hat den ohnehin schwachen Dax am Mittwochnachmittag nur noch minimal belastet. Der deutsche Leitindex rutschte mit 18450 Punkten auf den tiefsten Stand seit drei Wochen und ging mit einem Tagesminus von über 200 Punkten bei 18.475 Punkten aus dem Handel.

Geldpolitik im Fokus

Die Anleger sorgen sich um den weiteren geldpolitischen Kurs großer Notenbanken und halten sich entsprechend zurück. In Deutschland waren die Verbraucherpreise im Mai zum Vormonat wieder leicht gestiegen. Die Daten sind auch wichtig für die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche. Erwartet wird eine erste Zinssenkung, der weitere Kurs ist aber offen. Offenbar zweifeln inzwischen aber einige Akteure sogar wieder an der Juni-Senkung.

Adidas Tagesgewinner im Dax

Gegen den Trend gefragt waren Adidas und Puma. An der Wall Street profitierten Papiere des Sportartikel-Einzelhändlers Dicks Sporting Goods kräftig von überraschend guten Quartalszahlen und legten um knapp 17 Prozent zu zwei Stunden nach der Eröffnungslocke.

Dies beflügelte Adidas und Puma, mit einem Zugewinn von knapp zwei Prozent war Adidas größter Gewinner im Dax am Mittwoch:

Delivery Hero unter Abgabedruck

Daneben zogen vor allem veränderte Analystenmeinungen die Aufmerksamkeit auf sich. So gerieten Delivery Hero unter Druck und verloren über sechs Prozent, nachdem die Investmentbank Morgan Stanley in einer Branchenstudie die Empfehlung für den deutschen Essenslieferanten gestrichen hatte. Die Experten setzen auf die britische Deliveroo.

Zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt zählten derweil Auto1 mit knapp drei Prozent Plus, nachdem die Bank HSBC weiteres Kurspotenzial für den Autohändler signalisiert hatte. Ebenfalls stark waren Vitesco und Schaeffler, die die Citigroup mit Blick auf die bevorstehende Verschmelzung für gemeinsam stärker hält. (mit Material von dpa-AFX)