GNW-Adhoc: Neues Bibliotheksvorbereitungskit von QIAGEN vereinfacht multiomische Studien und treibt Präzisionsmedizin voran

^VENLO, Niederlande, May 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN;

Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Markteinführung des QIAseq Multimodal DNA/RNA Lib Kit bekannt gegeben. Aus einer einzigen Probe ermöglicht das neue Kit die nahtlose Vorbereitung von DNA- und RNA-Bibliotheken für das Next-Generation-Sequencing (NGS), einschließlich Whole Genome Sequencing (WGS) und Whole Transcriptome Sequencing (WTS), sowie die nachgelagerte Zielanreicherung im Hybrid-Capture-Verfahren. Das QIAseq Multimodal DNA/RNA Lib Kit erleichtert Multiomics, die Untersuchung verschiedener Omics?Gebiete wie der Genomik, Transkriptomik und Proteomik. Ihr Ziel ist es, ein tieferes Verständnis biologischer Prozesse und Systeme zu erlangen, das für die weitere Erforschung von Erkrankungen wie Krebs unerlässlich ist. Das Kit ermöglicht einen optimierten und schnellen Workflow, um WGS- und WTS-Bibliotheken aus einer einzigen Probe zu erstellen, indem es gleichzeitig für DNA und RNA optimierte Chemie kombiniert. Traditionelle Methoden mit getrennten Workflows für die Sequenzierung von DNA und RNA erfordern eine große Menge von Probenmaterial, arbeitsintensive Bibliotheksvorbereitungsverfahren und lange Durchlaufzeiten. ?Mit der Markteinführung des QIAseq Multimodal DNA/RNA Lib Kit adressieren wir den unmittelbaren Bedarf der Forschung an effizienteren Lösungen für multiomische Studien", so Nitin Sood, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Life Sciences bei QIAGEN. ?Ein besseres Verständnis der biologischen Systeme in ihrer Komplexität wird es ermöglichen, potenzielle Biomarker für Erkrankungen oder therapeutische Ziele für die Arzneimittelentwicklung leichter zu identifizieren. Davon profitieren Präzisionsmedizin und der Gesundheitsversorgung." Das QIAseq Multimodal DNA/RNA Lib Kit eignet sich auch zum Aufbau von reinen DNA- und reinen RNA-Bibliotheken. Es ist das erste multimodale NGS-Kit auf dem Markt, das mit einer Vielzahl von biologischen Proben kompatibel ist, einschließlich Blut, FFPE-Proben (in Formalin fixiert und in Paraffin eingebettet) sowie zellfreie DNA (cfDNA). Dies ist besonders in translationalen Forschungsbereichen wie der Krebsforschung relevant, wo verschiedene Arten von Proben vorliegen können. Dank seiner hohen Sensitivität ermöglicht das Kit auch die Erkennung seltener Varianten in DNA sowie RNA. Die mithilfe des QIAseq Multimodal DNA/RNA Lib Kit aufgebauten Bibliotheken sind direkt mit verschiedenen Sequenzierungsplattformen kompatibel, beispielweise mit Geräten von Illumina oder dem Element Aviti. Nach einem zusätzlichen Konvertierungsschritt können die Bibliotheken auch mit Geräten anderer Hersteller (Complete Genomics/MGI, Singular Genomics und Ultima Genomics) sequenziert werden. Das Kit eignet sich flexibel zum Aufbau von reinen DNA- und reinen RNA- Bibliotheken sowie für gemeinsame DNA- und RNA-Bibliotheken, die mit der nachgelagerten Zielanreicherung im Hybrid-Capture-Verfahren kompatibel sind. So sind die verschiedenen Workflows eines NGS-Labors in einem einzigen Kit zusammengeführt, was Ressourcen einspart und die Effizienz steigert. Zur Zielanreicherung können die QIAseq xHYB Human Panels für das WES (Whole Exome Sequencing) oder für eine gezielte Sequenzierung mit benutzerdefinierten Inhalten verwendet werden. Die Bibliotheken sich auch mit Hybrid-Capture-Panels anderer Anbieter kompatibel. Das neue Kit erweitert das wachsende Portfolio von QIAGEN, das das volle Potenzial von NGS in der biologischen Forschung ausschöpft, indem es schnelle und flexible Lösungen bietet, die Durchlaufzeiten verkürzen und die Sequenzierungskapazitäten maximieren. Mit einem Schwerpunkt auf der Front-End- Verarbeitung von Proben und der nachgelagerten Bioinformatik bietet QIAGEN innovative NGS-Technologien für Anwendungen in der Genomik, Transkriptomik, Epigenomik und Metagenomik. Mit den QIAseq-Kits von QIAGEN wurden bereits über vier Millionen NGS-Proben verarbeitet. Sie ermöglichen Biomarker-Forschung, Genexpressionsstudien, epidemiologische Erforschung von Viruskrankheiten und die Überwachung von Erkrankungen. Das umfassende Angebot der QIAseq-Kits liefert zuverlässige Daten mit allen Sequenziergeräten - von der DNA- und RNA-Sequenzierung bis zur multimodalen Sequenzierung und der Epigenomik. Weitere Informationen über Genomics-Portfolio von QIAGEN finden Sie hier: https://www.qiagen.com/us/applications/next-generation-sequencing. Über QIAGEN QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. März 2024 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 5.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. 