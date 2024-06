DAX® - Rückenwind aus den USA!

Beim DAX® geht es derzeit hin und her. So konnte das Aktienbarometer die Kursverluste vom Vortag gestern fast wieder vollständig aufholen. Unter dem Strich wurde dank dieser Entwicklung auch die Haltezone aus dem jüngsten Verlaufstief (18.394 Punkte) und der 50-Tages-Linie (akt. bei 18.338 Punkten) bestätigt. Gleichzeitig sorgt das „auf der Stelle treten“ der letzten Tage dafür, dass sich die Bollinger Bänder immer weiter zusammenziehen. Aktuell liegen die Begrenzungen des Volatilitätsindikators nur noch 465 Punkte auseinander. In der Vergangenheit hat eine derart geringe Schwankungsbreite regelmäßig den Boden für den nächsten Trendimpuls gelegt. Gestern hatten wir an dieser Stelle zudem den „Silberstreif“ aus den USA diskutiert. Konkret die „Hammer“-Umkehrmuster beim S&P 500® sowie beim Nasdaq-100® - nachdem beide Indizes zuvor auf ihren jeweiligen 50-Tages-Linie aufgesetzt hatten. Aus der Konstellation konnten die US-Auswahlindizes weiter Kapital schlagen – und zwar in Form neuer Allzeithochs bei 5.354 (S&P 500®) bzw. 19.036 (Nasdaq-100®).

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

