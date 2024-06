DAX fehlen neue Impulse. Immo-Aktien unter Druck.

Der DAX® startete mit leichten Verlusten in den Handelstag. Mit der gestrigen Zinserhöhung scheint die Luft erst einmal raus zu sein. Aus den USA und Asien kamen ebenfalls keine signifikanten Impulse. Damit steckt der Leitindex weiter in 18.378/18.757-Punkterange fest. Ein Ausbruch deutet sich aktuell nicht an. Derweil blicken viele Investoren bereits auf die kommende Woche. Dann trifft sich die Fed zur turnusmäßigen Sitzung.

Unternehmen im Fokus

Airbus hat im Mai 53 Maschinen ausgeliefert. Damit wurden seit Jahresbeginn 256 Flugzeuge an die Kunden übergeben. Für das Gesamtjahr sind 800 Auslieferungen angepeilt. Diesem Ziel hinkt der Flugzeugbauer aktuell deutlich hinterher. Dies schlägt sich aktuell auch in der Kursentwicklung wider. Nach dem Kurssprint von Februar bis Mitte April drehte die Aktie von Delivery Hero in einen Seitwärtstrend. Bei EUR 27 findet die Aktie eine starke Kreuzunterstützung. Solange diese Marke hält, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Die Aktie von DWS Group brach zum Handelsauftakt zweistellig ein. Fresenius profitierte von positiven Analystenkommentaren. Merck hat die Widerstandsmarke bei EUR 170,15 überwunden. Die nächste Hürde liegt bei EUR 176,20. Immobilienaktien sind weiter im Rückwärtsgang.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.757/18.872/19.249 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.261/18.378/18.494/18.576/18.615 Punkte

Der DAX® startete heute mit leichten Verlusten in den Handel und testete bereits die Unterstützungsmarke bei 18.615 Punkten. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind aktuell neutral zu bewerten. Es deutet sich somit noch keine signifikante Bewegung nach oben oder unten an. Damit bleibt der Index zunächst in der Seitwärtstrange zwischen 18.378 und 18.757 Punkte. Kippt der Index unter 18.615 Punkte droht eine Konsolidierung bis zur Unterkante der Bandbreite. Auf der Oberseite scheint das Potenzial zunächst auf 18.757 Punkte begrenzt.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 02.05.2024 – 07.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 08.06.2019 – 07.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 13.500)/100 = 125 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 87,70* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HD3CSL 117,84* 21.500 13.500 26.000 20.12.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 125 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.06.2024; 09:25 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 13,70 14.925,188701 16.790,837289 5 Open End DAX® HC3TKM 10,66 16.790,645652 17.724,20555 10 Open End DAX® HC01HJ 14,43 17.412,464635 18.034,089622 15 Open End DAX® HD1KCR 14,56 17.909,919822 18.282,446154 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.06.2024; 09:25 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HD48C1 9,31 22.383,950311 20.519,36725 -5 Open End DAX® HD48BZ 8,03 20.518,493361 19.584,901913 -10 Open End DAX® HD48C2 4,86 19.585,764885 19.119,623681 -20 Open End DAX® HD5EHY 6,48 19.399,21919 19.026,754182 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.06.2024; 09:25 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.