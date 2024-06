Die meistgehandelten Produkte: EZB sorgt für Abschwung des DAX

Nach der Zinssenkung der Europäischen Zentralbank am Vortag gibt der DAX® am Freitag nach. Mit seinen 18.574 Punkten startet er 0,42% schwächer als am Donnerstag.

Die Nvidia-Aktie hat seit dem Sommer 2020 einen phänomenalen Anstieg von 100 USD auf über 1000 USD erlebt, was den Halbleiterspezialisten dazu veranlasst hat, seine Aktien zu splitten. Die Rüstungskonzerne Rheinmetall und Lockheed Martin planen, ihre Zusammenarbeit deutlich zu intensivieren und haben auf der Luft- und Raumfahrtmesse ILA in Berlin eine Grundsatzvereinbarung zur Kooperation bei der Ausrüstung von Land-, Luft- und Seestreitkräften unterzeichnet. Beide Unternehmen rechnen mit einer langen Phase der Aufrüstung in Europa.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Gold Put HD5VU3 7,02 2344,38 USD 2420,312946 USD 28,26 Open End Rheinmetall Call HD5Q5J 1,98 520,4 EUR 504,411484 EUR 26,46 Open End DAX® Call HD11T6 20,01 18492,5 Punkte 16497,180386 Punkte 8,64 Open End Tui AG Call HD0SAR 1,72 6,898 EUR 5,276096 EUR 3,87 Open End DAX® Put HC6KU3 4,5 18507,5 Punkte 18945,388379 Punkte 49,76 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.06.2024; 10:34 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Alphabet Inc. C Call HC8J85 3,29 178,595 USD 160,00 USD 5 18.06.2025 DAX® Call HD04G8 36,37 18495,5 Punkte 15300,00 Punkte 5,07 17.12.2024 DAX® Call HD04GF 29,95 18495,5 Punkte 16000,00 Punkte 6,15 17.12.2024 DAX® Put HD44HA 9,39 18495,5 Punkte 19500,00 Punkte 20,23 17.09.2024 RWE AG Call HC9ADW 0,38 34,505 EUR 35,00 EUR 9,22 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.06.2024; 10:47 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Long HD673E 10,42 1214,6 USD 967,984 USD 5 Open End NVIDIA Corp. Long HD3M3X 12,71 1214,6 USD 1089,290495 USD 10 Open End DAX® Short HC01KZ 0,55 18519 Punkte 22383,950311 Punkte 5 Open End DAX® Long HC01S5 3,07 18512 Punkte 17723,374127 Punkte 20 Open End DAX® Short HD39A4 1,99 18519 Punkte 19585,764885 Punkte 20 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.06.2024; 10:36 Uhr;

