onvista Chartzeit

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Heute geht es um das integrierte Energieunternehmen Ecopetrol. Der direkte Konkurrent zu Petrobras ist überwiegend in Lateinamerika tätig und hat in den letzten Monaten einen sehr stabilen Kursverlauf. Dazu kommen rund 26 Prozent Dividende. Doch wo liegen die Risiken? Dazu mehr im Video.

