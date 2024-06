GNW-Adhoc: Lenkungs- und Fahrwerkssortiment von Monroe ist zurück - in großem Stil

^BRÜSSEL, June 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DRiV Incorporated hat eine bedeutende Neuinvestition in sein beliebtes Lenkungs- und Fahrwerkssortiment der Marke Monroe angekündigt. Es werden 750 neue Teilenummern angeboten, die die Produktabdeckung um ca. 20 % erhöhen und das einzigartige Engagement der Marke Monroe untermauern werden, Teile zu liefern, die darauf ausgelegt sind, die Kunden sicher auf der Straße zu halten, und die auf Langlebigkeit ausgelegt sind, um frühzeitigen Austausch zu reduzieren. ?Wir haben auf den Markt gehört, der den Wert einer der bekanntesten Marken der Welt in Kombination mit einer außergewöhnlichen Abdeckung, Premiumqualität, Langlebigkeit und Sicherheit erkannt hat", so Robbie De Moor, Product Management Director bei DRiV EMEA. ?Das Lenkungs- und Fahrwerkssortiment von Monroe bietet jetzt alle Vorteile, die Kunden benötigen, um ihren Anteil an dieser wachsenden Servicekategorie schneller und profitabler zu steigern." Das Lenkungs- und Fahrwerkssortiment von Monroe umfasst Spurstangen und Querlenker in Erstausrüsterqualität, Kugelgelenke, Buchsen, Stabilisatorgelenke, Spurstangenköpfe und Axialstangen sowie Lenkungsmanschetten. Dieses erheblich erweiterte Angebot ergänzt die international anerkannten Sortimente der Marke Monroe an passiven und elektronischen Stoßdämpfern für PKW sowie die Magnum- Stoßdämpfer von Monroe für Nutzfahrzeuge. Ab Juli 2024 führt DRiV neue Lenkungs- und Fahrwerkskomponenten für eine Reihe von beliebten neueren Fahrzeugmodellen ein, darunter Audi A4/A5, BMW (X)1, (X)2 und 3, Volkswagen Golf, Citroën C3, Peugeot 208, Mazda 2 und CX3, Ford Fiesta, Hyundai Tucson, Renault Megane und viele mehr. Jedes Teil erfüllt nachweislich die strengen Erstausrüsternormen für Sicherheit. Dies ist das Ergebnis modernster, interner Produktentwicklung und messtechnischer Analysen, der Verwendung von hochwertigem Stahl und anderen Materialien sowie umfangreicher Labor- und Fahrzeugtests, bei denen die ordnungsgemäße Leistung, Korrosionsbeständigkeit und andere wichtige Eigenschaften geprüft werden. ?Testen und Validieren ist ein Bereich, in dem sich DRiV wirklich abhebt", so Robbie De Moor. ?Als führender Hersteller von Erstausrüsterkomponenten verfügen Tenneco und DRiV über Kenntnisse im Erstausrüsterbereich, unübertroffene technische und fertigungstechnische Kompetenz und Qualitätsprozesse, die jedem Teil Sicherheit und Langlebigkeit verleihen und den Fachleuten, die Produkte von Monroe verkaufen und einbauen, zusätzliches Vertrauen vermitteln." Um eine außergewöhnliche Langlebigkeit der Produkte zu gewährleisten und frühzeitige Servicetermine wegen Ausfällen zu vermeiden, investiert DRiV in eine Vielzahl von Qualitätsverbesserungen für die gesamte Produktpalette von Monroe für Lenkung und Federung. Dazu gehören: * Induktionsgehärtete Kugelbolzen * Hochwertige Stahl- und/oder Aluminiumkomponenten * Hochentwickelte Anti-Korrosions-Beschichtungen * Hochwertige Staubmanschetten aus Chloroprengummi und Metalldichtungsringe * Buchsen aus hochwertigen Naturkautschukformulierungen Zusätzlich zu den erheblichen Neuinvestitionen in Produkte und Abdeckung hat DRiV ein umfassendes Portfolio an öffentlichkeitswirksamen Marketingaktivitäten und -instrumenten angekündigt, um die Markenbekanntheit und die Nachfrage zu steigern. Dazu gehören eine völlig neue Website, die dem gesamten Lenkungs- und Fahrwerkssortiment der Marke Monroe gewidmet ist, mit detaillierten Produktinformationen, elektronischem Katalog, technischen Tipps und mehr; monatliche Online-Newsletter zu den neuesten Produkten von Monroe; eine neue QR- Code-basierte Produktauthentifizierungsfunktion, um Kunden vor gefälschten und anderen minderwertigen Teilen zu schützen; und eine umfangreiche Produkt- und Markenwerbekampagne. DRiV erweitert und verbessert jetzt auch die Präsenz des Lenkungs- und Fahrwerkssortiments von Monroe im TecDoc-Katalog, um sicherzustellen, dass Händler und Monteure sofortigen Zugriff auf detaillierte Produktinformationen nach Teilenummern, neue Produkteinführungen und mehr haben. Darüber hinaus wird das Sortiment von Monroe vollständig von der marktführenden technischen Schulungsplattform Garage Gurus von DRiV unterstützt, die kostenlose technische Webinare, Gurus On-the-Go-Produktsupport und technischen Live-Support per E-Mail und Telefon bietet. ?Dies ist ein kompletter Relaunch und eine Neukonzeption eines umfassenden Lenkungs- und Fahrwerkssortiments, das die Sicherheit bietet, die die Verbraucher brauchen und erwarten - unterstützt von einer der wirklich ikonischen Marken der Branche - und die Langlebigkeit, die den Monteuren die Gewissheit gibt, dass jede Lenkungs- und Fahrwerksreparatur das Vertrauen und die Loyalität der Kunden stärkt", so Robbie De Moor. Um mehr über das neu erweiterte und optimierte Lenkungs- und Fahrwerkssortiment von Monroe zu erfahren, wenden Sie sich an Ihren DRiV-Teilehändler oder -Vertriebsmitarbeiter und besuchen Sie www.monroe.com (http://www.monroe.com/). 