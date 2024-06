Zinswende – Alles halb so schlimm? | Berkshire Hathaway | Nvidia | Gamestop | Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video: In diesem Video diskutieren Cornelia Frey (Senior Communication Manager) und Andreas Lipkow (comdirect) die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten. Trotz relativer Ruhe gibt es spannende Themen wie die GameStop-Aktien, NVIDIA und die Zinsen. Die EZB hat die Zinsen gesenkt, in den USA rückt nach guten Jobdaten die Zinswende weiter nach hinten. Und was steckt hinter dem Flash Crash bei Berkshire Hathaway und Barry Gold?



Timestamps:

00:00 ► Die Entwicklung der Zinsen und die Inflation

05:02 ► Positive Überraschungen bei der Berichtssaison

07:26 ► Flash Crash bei Berkshire Hathaway und Barry Gold

10:39 ► Der Hype um GameStop

14:09 ► Aussichten für NVIDIA nach dem Aktiensplit

17:12 ► Gold nach der Rally - jetzt noch kaufen?





🕐 Das Video wurde am 12. Juni 2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht.