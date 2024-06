Direkt zum Video auf YouTube

Der Verbraucherpreisindex wurde in den USA gestern schwächer als erwartet gemeldet. Das hat zu einer ordentlichen Rally in den Aktienmärkten geführt - so wie wir es erwartet hatten. Auffällig ist allerdings der große Spread zwischen den Indizes.

Profi-Trader Martin Goersch zeigt, was in den Märkten los ist. Außerdem überrascht Musterdepot-Wert Broadcom mit enorm guten Zahlen und die Aktie springt auf ein Allzeithoch. Tesla-Aktien ziehen ebenfalls an, der Grund dafür ist allerdings ein zweischneidiges Schwert. Rheinmetall blickt weiter in eine auftragsreiche Zukunft. Trotzdem will die Aktie nicht so wirklich. Die Fakten checkt Martin in der heutigen Sendung.