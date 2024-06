GNW-Adhoc: Jinan Start-up Area: Sondierung hochwertiger Entwicklungs- und Kooperationsmöglichkeiten

^Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link

klicken (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3013/eng). JINAN, China, June 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 12. und 13. Juni hat in Jinan eine vom Informationsbüro der Volksregierung der Stadt Jinan organisierte Werbeveranstaltung zum Thema ?Chancen in China, Charme von Jinan" stattgefunden. Das Team besuchte die Jinan Start-up Area, um hochwertige Entwicklungs- und Kooperationsmöglichkeiten zu erkunden. Das Team besuchte zunächst die Yellow River Basin Hydrogen Energy Industry Base, eine der fünf Basen der Branche für aus Wasserstoff gewonnener Energie und eine der vier Basen der Brennstoffzellenbranche, die von SPIC, einem der führenden Wasserstoffenergieunternehmen des Landes, entwickelt wurden. Das Bauunternehmen Jinan Green Dynamic Hydrogen Energy Technology Co. Ltd. konzentriert sich auf die Erforschung und Herstellung von Brennstoffzellenprodukten und Schlüsseltechnologien für Anwendungen in den Bereichen Energieversorgung, Transport, Energiespeicherung und mehr. Das Unternehmen hat im Start-up-Bereich drei Produktionslinien eingerichtet und in Betrieb genommen, die jeweils 1.000 Sätze von Brennstoffzellen zur Stromerzeugung, luftgekühlten Brennstoffzellen und Fahrzeugsystemen pro Jahr herstellen können. Die Produktionslinien für Brennstoffzellen zur Stromerzeugung und für luftgekühlte Brennstoffzellen wurden als eines der ?Top Ten der führenden Projekte in der fortschrittlichen Fertigung" in der weltweiten fortschrittlichen Fertigungsbranche anerkannt. Anschließend besuchte das Team das Jinan Laboratory of Applied Nuclear Science und informierte sich über die Anwendungen der Kerntechnik in Sektoren wie dem Gesundheitswesen und der High-End-Fertigung. Das Labor widmet sich der Erforschung und Umsetzung von zerstörungsfreien Präzisionsprüfungen, medizinischen Bildgebungsgeräten der Spitzenklasse usw. Ma Bo, stellvertretender Direktor, stellte das Labor für zerstörungsfreie Präzisionsprüfung und das Labor für medizinische Bildgebung vor. Von besonderem Interesse war der in Zusammenarbeit mit dem Palastmuseum entwickelte 3D-Mikro- Röntgenfluoreszenz-Scanner (X-Ray Fluorescence). Ma Bo erklärte, dass die Schlüsselinnovation in der Analyse der Verteilung, der Arten und des Inhalts von Elementen auf gekrümmten oder unebenen Oberflächen von Kulturgütern liegt, wodurch weitere wissenschaftliche Daten für die Identifizierung und Restaurierung von Relikten bereitgestellt werden, die sich durch zerstörungsfreie, schnelle und präzise Tests auszeichnen. Quelle: Informationsbüro der Volksregierung der Stadt Jinan °